Pirelli: "F1 öncesi yarışlar, Katar GP benzeri sorunları önlemeye yardımcı olmaz"
Pirelli, Formula 1 öncesinde yeni pistlerde uluslararası yarışlar düzenlemenin Katar Grand Prix'sinde görülene benzer lastik sorunlarını önleyeceğini düşünmüyor.
Yenilenen Losail pistindeki son yarış, Pirelli'nin antrenmanlardan sonra yanaklarda mikroskobik bir ayrılma tespit etmesinin ardından lastik sorunlarının gölgesinde kaldı.
Bu sorunun yarışta lastik arızalarını tetiklemesiyle ilgili endişeler FIA'nın müdahalesine yol açtı ve lastiklerin 18 turdan fazla kullanılmaması zorunlu hale getirildi. Bu da yarışı üç pit stoplu bir yarışa dönüştürdü.
İlk analizler sorunların lastiklerin pistteki 50 mm yüksekliğindeki piramit kerblere aşırı yüklenmesinden kaynaklandığını gösterdi.
Pirelli'nin 2021'de bu tasarımın pistin ilk F1 yarışındaki arızalara sebep olduğu rağmen, bu kerbler pist kenarına yakın yerleştirilmişti.
Bu durum, yenilenen Katar pistinin Grand Prix'den önce uluslararası düzeyde bir motor sporları etkinliği düzenlemesi gerektiği ve böylece herhangi bir sorunun o zaman ortaya çıkabileceği yönünde bazı önerilere yol açtı.
Qatar pyramid kerbs
Fotoğraf: Alex Kalinauckas
Ancak eskiden yeni F1 pistleri için bu yasal bir gereklilik olsa da, bu kural yıllar önce yürürlükten kalktı.
Pirelli otomobil yarışları ve F1 başkanı Mario Isola, ağır araçlar ve yüksek yere basma kuvvetine sahip F1'in benzersiz taleplerinin, diğer serilerin pist sorunlarını önceden ortaya çıkaramayacağı anlamına geldiğine inanıyor.
Isola, "Her şampiyona farklıdır."
"Örneğin, geçmişte GT araçlarıyla bazı sorunlar yaşadık, çünkü F1'den çok daha fazla virajları kesiyorlardı."
"Uluslararası bir GT etkinliğinde aynı sorunla karşılaşmazsınız."
"Dolayısıyla, sorunu çözmenin yolunun uluslararası bir etkinlik düzenlemek olduğunu düşünmüyorum."
"Simülasyona güvenmeyi ve simülasyonun sonucunun ne olduğunu görmeyi tercih ediyorum. Mükemmel değil, ancak oldukça doğru araçlara sahip olduğumuza inanıyorum."
"Simülasyonu iç mekan testleriyle birleştirirsek ve diğer alanlardaki uzmanlarla birlikte çalışırsak, eminim ki çözüm bulabiliriz." dedi.
Isola, diğer kategorileri önceden çalıştırarak F1 için potansiyel sorunları tespit etmenin zor olacağına inanırken, üç kez Dünya Şampiyonu Max Verstappen bir şeylerin daha önce denenmesi gerektiğini düşünüyordu.
Katar'da yaptığı açıklamada Verstappen, "Bir dahaki sefere böyle bir durumla karşılaştığımızda, F1'in ilk denenen seri olması gerektiğini düşünmüyorum çünkü biraz aptalca görünüyor."
"İlk antrenman seansında araçlar yol tutuşu eksikliği sebebiyle kayarken, yeni asfalt atılmış bir piste gittiğimizde en azından üstünde sürüş yapılmış olmasının önemli olduğunu düşünüyorum."
"Ayrıca bu, şu anda sahip olduğumuz lastikleri anlamak için önemli. Bu yüzden bu zorunlu turları attık. Dolayısıyla, bu hafta sonundan bir bütün olarak öğrenilecek birkaç şey olduğunu düşünüyorum."
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