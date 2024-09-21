Pirelli, F1 lastiklerine yönelik eleştirilerinin ardından Russell ile görüşüyor

Pirelli, George Russell’ın farklı lastikleri arasındaki “çileden çıkarıcı” performans dalgalanmalarına yönelik eleştirilerinin ardından İngiliz pilot ile arasındaki sorunları giderdiğini açıkladı.

Russell, Azerbaycan Grand Prix'si sonrası Pirelli’nin mevcut lastiklerinin yeterince iyi olmadığını, çünkü hızda büyük dalgalanmalar yaşandığını söyledi.

Bakü'de orta hamurda zorlandığı bir yarış geçiren ancak daha sonra sert lastikte gerçekten güçlü olduğunu kanıtlayarak podyuma çıkan Russell, resmi F1 kanalına konuştu: “Dürüst olmak gerekirse, bu kadar çok değişiklik olması oldukça sinir bozucu.”

“Bu sadece Mercedes için değil, her takım ve her sürücü için geçerli. Bir seansta hızlısınız, diğerinde değilsiniz. Ve değişen tek bir şey var.”

“Bu resmen kara büyü. Bence lastikleri üreten insanlar bile lastikleri anlamıyor.”

“Bence hepimizin neler olup bittiği konusunda yeniden ciddi konuşmalara ihtiyacımız var çünkü en hızlı aracı sunmak için canla başla çalışan 2.000 insanımız var.”

“Yarışın yirmi turunda zafer için rahatlıkla mücadele edebilecek bir aracımız vardı, diğer yirmi turda ise muhtemelen puanlarda olmaması gereken bir aracımız vardı ve aradaki tek fark lastiklerdi. Bu gerçekten yeterince iyi değil.”

Bu açıklamaların ardından Pirelli'nin F1 ve otomobil yarışları başkanı Mario Isola, Singapur'da Russell ile bir araya gelerek olayları değerlendirdi ve olayların neden bu şekilde geliştiğini açıkladı.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Sadece Autosport'a konuşan Isola şunları söyledi: “George ile konuştum ve birlikte güzel bir sohbet gerçekleştirdik çünkü yarış sonrası röportajların sıcağında, adrenalinin hâlâ çok yüksek olduğu bir anda medyaya bir şeyler söylediğini anlıyorum.”

“Bunun da ötesinde, lastiklerin davranışını anlamak için her yarıştan sonra yaptığımız gibi biraz araştırma yaptık.”

Azerbaycan GP'sinde neler olduğuna dair bazı analizler yapan Isola, Russell'ın sert lastiklerde neden bu kadar daha iyi olduğunu açıklayan bir dizi faktör olduğunu söyledi.

Isola, “George'un orta lastiklerde hızının çok iyi olmadığı, sert lastiklerde ise çok daha hızlı olduğu doğru.”

“Ancak hızın birçok unsurun birleşiminden oluştuğunu biliyoruz. Aracın ayarları ve pistin gelişimi gerçekten önemli. Sürücünün ilk birkaç turda lastiğe nasıl davrandığı, Bakü'de açıkça görülebilen çok önemli bir başka unsur.”

“Sert hamurdaki son stint'e bakarsanız, örneğin Leclerc gibi zorlamak zorunda kalan bazı sürücülerimiz vardı, çünkü takip ediyordu ve sert lastiği zorluyordu. Son birkaç turda, lider olan Oscar'ın hızını koruyamadı.”

“George ilk birkaç turu sert lastiği koruyarak, çok fazla zorlamadan gitti ve sonunda çok çok daha hızlıydı. Orta hamurda durum böyle değildi.”

George Russell, Mercedes F1 W15 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

“Dürüst olmak gerekirse, araçların çoğuna baktığımda, lastik hamurlarının davranışında garip görünen bir şey bulamadık. McLaren, Red Bull, Ferrari gibi en iyi takımların aşınma seviyelerini karşılaştırdık ve çok çok yakınlar.”

“Delta tur zamanı doğrulandı, hem orta hem de sert hamurların davranışı doğrulandı. Dolayısıyla, garip bir şey bulamıyorum. Bakü'de kullanılan iki lastik hamurunun beklendiği gibi çalıştığına inanıyorum.” dedi.

Lastik özellikleri

Isola, araç performanslarının farklı hamurlarda aynı olmamasının normal olduğunu ve sürücü hissinin de tamamen farklı olacağını söyledi.

“Genel olarak sert ve orta hamur hakkında konuşacak olursak, daha affedici olan bir sert hamurunuz var.”

“Eğer lastiği daha fazla zorlarsanız, lastik yine de daha tutarlıdır. Bu, lastiği aşırı ısıtırsanız, bu etkinin daha az belirgin olacağı anlamına gelir, çünkü bileşen daha geniş bir çalışma aralığına sahiptir, bu yüzden daha fazla zorlayabilirsiniz."

“Orta veya yumuşak bileşende, aşırı ısınma etkisini oldukça artırırsınız ve pistin durumuna bağlı olarak, bu etki çok daha geniş olabilir."

“Şu da bir gerçek ki, birbirine çok çok yakın en az dört takımın olduğu bir şampiyonada, bir yarışta saniyenin her binde biri önemlidir ve herhangi bir fark daha görünürdür.”

“Dolayısıyla, bazen bir lastik hamuru ile diğeri arasında bu farklı performanslara sahip olmanızın nedeni, aracı bir lastik hamuru için en uygun şekilde ayarlarsanız, diğerinde aynı sonucu elde edememe riskidir. Lastiği daha fazla zorlarsınız, daha fazla ısıtırsınız, bozulmayı hızlandırırsınız ve ufalanma yaratırsınız.” diye ekledi.