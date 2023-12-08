Pirelli: "F1 lastik battaniyesi yasağının kaldırılması, 2025'te daha iyi yarış lastiklerinin üretilmesine yardımcı olacak"

İtalyan şirket, bu yıl bir üst seviyeye çıkan termal bozulmanın artan varlığını ortadan kaldırmak amacıyla lastiklerinde değişiklikler yapmayı değerlendiriyor.

Lastiklerin aşırı ısınma özelliği, F1 padoğundaki üst düzey kaynaklar tarafından 'yarışın düşmanı' olarak nitelendiriliyor; zira bu durum sürücülerin rakiplerini zorlamasını ve geçişler için agresif bir şekilde mücadele etmesini engelliyor.

Lastiklerin aşırı ısınması konusu, F1 Komisyonu'nun en son toplantısında ele alındı ve bu konuya odaklanılması ve gelecekte lastiklerin yarışabilirliğinin iyileştirilmesi çağrısında bulunuldu.

Aynı toplantıda 2025 yılı için planlanan lastik örtüsü yasağının kaldırılması onaylandı; bu da gelecek sene iki farklı alanda çalışmak zorunluluğundan kurtulacak Pirelli üzerindeki baskıyı azaltmaya yardımcı olacak.

Battaniye olmaması halinde gerekli olacak ekstra ısınma özelliklerine sahip lastikler yaratmak yerine, artık Pirelli sadece aşırı ısınma sorununu ele almaya çok daha fazla odaklanabilir.

Pirelli'nin F1 baş mühendisi Simone Berra, 2025 yılı için daha iyi bileşenlerin geliştirilmesine yardımcı olabilecek bir test programının uygulamaya konulması için yolun artık açık olduğunu söyledi.

Berra, "En azından şimdi hedef açık ve önceki haftalara kıyasla daha net."

"Yeni nesil bileşenler üretmek için, 2024 yılında geliştirme testleriyle çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Hedefimiz de bu olacak. "

"Yapı açısından lastiklerin güvenilirliğini geliştirmeye devam edeceğiz, ancak 2024 geliştirme planımızın odak noktası bileşenler olacak ve aşırı ısınmaya daha fazla odaklanarak çalışacağız." dedi.

Fotoğraf: Erik Junius Pirelli lastiklerinin hazırlanması

Berra, Pirelli için ilk aşamanın önümüzdeki birkaç haftayı 2023 verilerini analiz ederek geçirmek ve bu yıl aşırı ısınmanın neden bu kadar büyük bir sorun olduğunu anlamak olduğunu söyledi.

Berra, "2022'den 2023'e aşırı ısınma etkisinin neden daha yüksek olduğunu anlamaya çalışmak istiyoruz. Bunun nedeni neydi?."

"Sezon sonunda yapacağımız bu analizden sonra, bu yönü iyileştirmek için bileşenlerde nerede çalışmamız gerektiğini anlamaya çalışacağız."

"Açıkçası, pilotların mümkün olduğunca zorlayabilmesini ve lastik sıcaklıklarını yönetmemesini istiyoruz. Açıkçası bizim açımızdan hedef bu." dedi.

Aşırı ısınmaya katkıda bulunan temel etkenlerden birinin lastiğin yapısı - özellikle de kemerin omuz bölgesi - olduğuna dair öneriler olsa da, Berra sorunun daha çok hamur seçimlerinden kaynaklandığına inanıyor.

Berra, "Bunun bir yapı sorunu olduğunu düşünmüyorum. Bence bazen aşırı ısınma yorumları alıyoruz ama bu gerçek bir aşırı ısınma değil. Pilotlar sadece yol tutuş eksikliği ya da yol tutuşun azaldığını hissediyor ama bazen de aşınma, ufalanma ya da başka nedenlerden dolayı lastik kendi kendini bozuyor."

"Geçmişte aşırı ısınma yorumları aldığımız oldu ama onlar gerçekten aşırı ısınma değildi."

"Ancak yüksek sıcaklıklar yaşadığımızı fark ettiğimiz bazı yarışlar oldu ve özellikle arka aks bu yüksek sıcaklıklardan etkilendi. Dolayısıyla, gerçek nedenin hangisi olduğunu ayırt etmemiz gerekiyor."

"Bence aşırı ısınmayla ilgili olarak bileşen üzerinde daha fazla çalışmamız gerekiyor. Açıkçası, yapı üzerinde bile çalışabiliriz çünkü daha güvenilir bir lastiğimiz varsa ve basıncı biraz azaltabilirsek, bu temas alanını artıracağından ve böylece sıcaklığı daha eşit bir şekilde dağıtacağınızdan, aşırı ısınma etkisine bile yardımcı olacaktır."

"Ancak elbette bir bileşen tek başına her şeyi değiştirmez. Dolayısıyla bileşik yapıyla birlikte çalışmalıdır ve bu yüzden yapı ve bileşik ile birlikte ilerlememiz gerekiyor." dedi.