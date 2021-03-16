Pirelli: "F1 araçları geçen seneki kadar hızlı olacaklar"

FIA kış arasında yere basma gücünü azaltarak lastikler üstündeki yükü hafifleten yeni kurallar tanıttı.

Yeni regülasyonlar arasında arka lastiklerin önündeki araç tabanı kısmını kesmek, o bölgede delik ve ceplerin kullanımını yasaklamak ve arka fren kanalları ve difüzör kanatlarının boyutunu küçültmek yer alıyordu.

FIA bu kurallarla yere basma gücünü %10 azaltmayı hedeflerken, Pirelli'nin tanıttığı daha dayanıklı yeni lastiklerle araçların daha da yavaşlaması bekleniyordu.

Fakat geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Bahreyn'deki sezon öncesi testlerinden alınan ilk verilere göre takımlar şimdiden kaybedilen yere basma gücünü geri kazanmaya başlamış, hatta araçlardan elde ettikleri hızlarda da 2020'deki sayılara çok yaklaşmışlar.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Max Verstappen'in kaydettiği, 1.28,960'lık en hızlı tur, geçen seneki Bahreyn GP'sinde antrenman seansı sırasında kaydedilen sürelerle aynı seviyedeydi ve yarışta da Hollandalı pilotu 11. sıraya yerleştirirdi.

Fakat testler sırasında yakıt miktarları ve motor modları farklı olduğundan, ayrıca sürücüler sıralamada olduğu kadar aracı zorlamadıklarından, F1 gridinin 2021 araçlarından henüz daha çok performans elde edilebileceğini söylemek yanlış olmaz.

Pirelli'nin F1 ve araç yarışları direktörü Mario Isola, hafta sonu boyunca gördükleri tur süreleri ışığında, araçların 2020'deki kadar hızlı olacağını düşündüklerini belirtti.

Isola, "Geçen seneye kıyasla fark çok, çok, çok az."

"Geçen senekilere kıyasla tur zamanları üstünden bir hesaplama yağmaya çalıştım ve size bu yüzden bunu söylüyorum. Pistin muhtemelen mükemmel durumda olmadığını, yere basma gücündeki düşüşü ve yakıt seviyesini göz önünde bulundurursanız -yani yakıta göre tur sürelerini ayarlarsanız- geçen seneye kıyasla tur sürelerinde bir fark ya da araçların performansında bir düşüş göreceğinizi sanmıyorum." dedi.

Araç performansı konusundaki analizler ve geçen hafta sonu lastiklere uygulanan kuvvetler ışığında Isola, takımların kış arasında kaybettikleri yere basma gücünün yaklaşık yarısını geri kazandığını düşünüyor.

Isola, "%10 civarında yere basma gücünü düşürmeyi içeren orijinal planı ve takımların üstünde çalıştıkları modifikasyonları değerlendirdiğimde, mevcut durumda muhtemelen %4-5 aralığında bir yere basma gücü kaybı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Her ne kadar araçlar öngörülenden daha hızlı olsa da Isola, Pirelli'nin 2021 hamurunun, minimum basıncı yükseltmeye gerek duymadan da araçların yaratacağı yükle başa çıkabileceğini düşünüyor.

Hatta Bahreyn'deki testlerin 2. gününde Pirelli, lastiklerine güvenerek, arka lastiklerdeki basıncı 1.5 Psi daha düşürdü.

Isola, "Takımların henüz sezon dahi başlamadan geri kazandığı yere basma gücü oranına şaşırmadım, çünkü onların bu konuda çok iyi olduklarını biliyoruz."

"Ayrıca geçen sene FIA, F1 ve takımlarla birlikte 2 paralel yolda ilerleme kararı aldığımız için de mutluyum: ilki araçlardaki yere basma gücünü azaltmaktı, diğeriyse sezonun 2. yarısında muhtemelen oluşacak ek yüklerle başa çıkabilecek bir hamur tasarlamaktı."

"Yani COVID sebebiyle zorlu bir süreçten geçmiş olsak da doğru kararı aldık ve paralel bir biçimde çalışarak hem daha dayanıklı bir ürün oluşturduk hem de muhtemelen geçen senekiler kadar hızlı araçlar elde ettik."

"Yeni hamurlara güveniyorum ve kendi yaptığımız testlerden elde ettiğimiz verilere göre, daha dayanıklı olduklarını da biliyoruz. Bu yüzden bunları tanıtma kararı aldık." diyerek sözlerini tamamladı.

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