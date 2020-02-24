Pirelli, DAS'ın lastiklere zarar verdiğini yalanladı

Barcelona testleri öncesinde Ferrari ile Red Bull'un Mercedes'e kıyasla nerede olduğu merak ediliyordu. Ancak testler başladıktan sonra Mercedes sürücülerinin direksiyonu iterek ve çekerek ön tekerleklerin açısını ayarlamalarını sağlayan bir cihaz kullandığı görüldü.

Son günlerde gündemden düşmeyen bu tasarımın lastiklere zarar verebileceği ve güvenlik sorununa yol açabileceği söylenmişti.

Ancak Pirelli'den Mario Isola bunun gerçeğin yansıtmadığının altını çizdi.

Isola, “DAS sisteminin, lastiklerin daha verimli çalışması nedeniyle Mercedes'e potansiyel olarak bir avantaj sağlayabileceği açık. Ama bu sistemin nasıl çalıştığını bilmiyorum ve bunu bilmek de istemiyorum. Sonuçta bu Mercedes'in sırrı."

"Sadece herkesin bildiğini biliyorum. Bu açık şekilde dahice bir karar ve bunun altında yatan düşünceyi hayal edebiliyorum. Testler esnasında Mercedes de dahil tüm takımların lastiklerini analiz ettik ve lastiklerinin durumunda garip bir şey fark etmedik."

"Bu nedenle, bu sistemin lastik üzerinde olumsuz bir etkisi yok. Bundan emin olmak bizim için önemliydi. Bu açıdan umarım tamamen sakin kalınabilir." dedi.

Yapılan analizlere göre DAS, saf hız anlamında araca çok fazla performans getirmese de, zaten geçen yıl çok iyi oldukları bir alan olan lastik yönetiminde takıma daha da fazla yardım edecek.

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