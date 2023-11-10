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Formula 1 Brezilya GP
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Pirelli, daha heyecan verici sprintler için lastiklerin değil pistlerin önemli olduğunu düşünüyor

Formula 1 lastik tedarikçisi Pirelli, formatta değişiklik yapmak yerine doğru pistleri seçmenin daha heyecan verici sprint yarışları sunmanın anahtarı olduğunu düşünüyor.

Jonathan Noble
Editör Jonathan Noble
Yardımcı Editör Müşra Demir
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Lando Norris, McLaren MCL60, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, lead the field away for the start of the Sprint race

Takımlar ve F1 patronları, mevcut düzenin taraftarları yeterince cezbetmediği yönündeki endişelerin ardından 2024 sprintlerinde yapılacak olası değişiklikler hakkında görüşmelere başladı.

Masada ters grid, tam bir bağımsız sprint şampiyonası, para ödülleri ve seansların karışmaması için hafta sonu takviminin elden geçirilmesi de dahil olmak üzere bir dizi seçenek var.

Hatta F1'in, lastik seçimleri açısından daha fazla stratejik farklılığın olmasını sağlamak için bunlardan daha fazlasının yapması gerektiği yönünde öneriler bile vardı; ki bu, bu yılki Katar yarışının bu kadar heyecanlı hale getirilmesinde önemli bir faktör oldu.

Ancak Pirelli, sprint yarışının kendisiyle oynamak yerine piste odaklanmanın daha önemli olduğu görüşünde.

Pirelli'nin baş mühendisi Simone Berra, iyi bir sprint eğlencesi sağlamanın en iyi yolunun; geçişe müsait pistlerde sprint düzenlemek olduğunu söyledi.

"Mesafe açısından bir şeyleri değiştirmemiz gerektiğini düşünmüyorum."  

"Pist düzeni anlamında hangi pistin daha çok yardımcı olabileceğine karar vermek daha iyi olacaktır."

Berra, Katar'ın bu kadar iyi olmasının nedeninin, her iki lastiğin de koşullar için mükemmel olmaması olduğuna inanıyor.

"İyi sprint yarışları geçirdik. Ancak Katar'da yüksek düzeyde aşınma vardı ve bu da hamur seçimini etkiledi. Gerçekten güçlü bir hamurumuz yoktu. C2 ve C3'e sahiptik, ancak her ikisi de aşınmadan muzdaripti."

"Bence iyi bir gösteriye sahip olmak için uygun pistleri seçmek gerçekten önemli."

Max Verstappen, Red Bull Racing leads at the start

Photo by: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing leads at the start

Berra, hem sürücülerin zorlamasına izin veren hem de aynı zamanda iyi yarışlar sunan lastiklere sahip olmanın zor olacağı görüşünde.

"Bu kolay bir denge değil çünkü eğer yüksek bir aşınmaya sahipseniz sürücülerin bunu yönetmesi gerekiyor, ancak düşük bir aşınmaya sahipseniz zorlayabilirler ancak tempoda herhangi bir fark yaratmazsınız çünkü aşınma herkes için düşüktür."

"Bu yüzden her zaman pist seçimi, hamurların seçimi ve bazı takımların diğerlerinden daha iyi performans elde etmesinin kombinasyonu var."

"Örneğin Brezilya sprint yarışında Mercedes, özellikle de Lewis Hamilton son turlarda çok fazla düşüş yaşadı. Yarışın sonunda Oscar Piastri bile yaşadı, ki bu gerçekten önemliydi. Bu yüzden lastikleri yönetmek zorunda kalmak, biraz mücadele olduğu ve arkadan gelen diğer bazı kişilerin pozisyon kazandığı anlamına geliyordu."

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