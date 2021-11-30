Pirelli: “Cidde pisti, diğerlerinden oldukça farklı"

Formula 1'in lastik tedarikçisi Pirelli, 2021 sezonunun sondan bir önceki yarışına pek çok soru işaretiyle başlıyor.

Seri, bu yıl ilk kez Suudi Arabistan'a gidecek ve Cidde Cadde Pisti'nde ilk kez bir yarış düzenlenecek. Yoğun çalışmalara rağmen pistin inşası henüz tamamen bitmedi. Bu sebeple ortada güvenilir çok fazla veri yok.

Pirelli bu nedenle hafta sonuna C2, C3 ve C4 lastikleri getirme kararı aldı. Bu lastik hamurları, bu sezon en çok kullanılan hamurlar ve bu nedenle çok fazla sürprize neden olmamalı.

Pirelli F1'in patronu Mario Isola, pistle alakalı çok fazla bilinmeyen olduğunu söylüyor.

Isola, "Pist, yarışa çok yakın bir zamanda tamamlandığı için tüm yılın en büyük bilinmeyeni oldu."

"Bu yüzden, topladığımız diğer bilgilerin yanı sıra sadece F1 ve takımların simülasyonlarına güvenebiliyoruz. Lastikleri de buna göre seçmek zorunda kaldık.” dedi.

Cidde'deki pist, Spa'dan sonra takvimin en uzun ve 27 virajla, takvimin en çok viraja sahip olan pisti.

Isola, "Bu cadde pisti diğerlerinden oldukça farklı."

"Hızlı virajlarda çıkılan yüksek süratler, lastiklerin davranışında açıkça önemli bir rol oynuyor."

"Cidde, takvimdeki diğer tüm pistlerden daha fazla viraja sahip. Bunlardan biri, 12 derecelik eğimiyle 13. viraj."

"Dolayısıyla lastiklerin çok çalışmasını sağlayan pek çok unsur var.” dedi.