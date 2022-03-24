Pirelli: "Cidde, Monza kadar hızlı"

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Suudi Arabistan Grand Prix'si ilk kez geçen yılın aralık ayında gerçekleşmiş ve ortaya kaotik bir yarış çıkmıştı.

Şampiyonluk savaşının etkisiyle, yarıştaki gerilim hat safhadaydı ve yarışa Max Verstappen/Lewis Hamilton mücadeleleri damga vurdu.

Bu yılki yarış ise sezon başında yapılıyor ve pistin büyük bir bölümü, görüşü artırmak amacıyla genişletilmiş durumda.

Ayrıca F1'de yeni teknik kurallara geçildi ve artık hem yeni araçlar hem de yeni 18 inç lastikler var.

Takımların bu yeni araçlarla şimdiye kadar sadece bir yarışa çıktığı göz önüne alındığında, Suudi Arabistan GP pek çok bilinmeyenle başlıyor.

Pirelli'den Mario Isola, "Cidde bizim için ilk yarıştan tamamen farklı bir mücadele olacak."

"Sürücüler, bu hafta sonu, neredeyse Monza kadar hızlı olan bu pistin ihtiyaçlarını karşılayan daha yumuşak hamurlarla baş etmek zorunda kalacaklar."

"Ayrıca takımların tamamı Cidde'ye, bu lastikler ve araçlarla ilgili bu pistte herhangi bir deneyimleri olmadan geliyorlar. Şartlar burada son yarıştığımıza kıyasla farklı olabilir çünkü yarış farklı bir zamanda yapılacak ve pist biraz değiştirildi."

"Seçilen lastikler geçen yılla aynı ancak lastiğin yapısı tamamen değiştirildi." dedi.

Yeni lastikleri keşfetmeyi biraz daha zorlaştıran son faktör, yalnızca ikinci antrenman seansının yarış/sıralama saatinde yapılacak olması gibi görünüyor.

Isola, "Takımların antrenman sırasında yapmaları gereken şeyler konusunda uzun bir liste var. İkinci antrenman kesinlikle önemli olacak çünkü sıralama ve yarışla aynı zaman dilimine yapılan tek seans bu." dedi.

Pirelli, bu hafta sonu için C2, C3 ve C4 lastikleri tercih etmişti.