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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Pirelli: "C5 lastiğin nasıl çalıştığını öğrenmek, Monako GP için büyük öneme sahip"

Pirelli, Monako GP hafta sonunda sıralama turlarının büyük önem taşıyacağı için C5 lastikleri doğru şekilde çalıştırmanın kritik öneme sahip olacağına inanıyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Pirelli: "C5 lastiğin nasıl çalıştığını öğrenmek, Monako GP için büyük öneme sahip"
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Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Monako yarışına, geleneksel şekilde en yumuşak lastikleri götürme kararı aldı.

Bu yıl C5 lastik Avustralya'da kullanıldı ve hafta sonu boyunca bazı takımlar daha iyi çalıştırırken, diğerleri aynı şeyi yapamadı.

Monako'da sıralama turları büyük öneme sahip olduğu için takımların odak noktası da bu lastiği çalıştırmak olacak.

Pirelli'den Mario Isola hafta sonu öncesinde verdiği demeçte, Monako GP hakkında şöyle dedi: "Monako'daki yarış genellikle yılın en tahmin edilemez yarışıdır ancak gerçek şu ki sıralama turları sonucu kilit öneme sahip olduğu için sonuç büyük ölçüde cumartesi günü yaptıklarınıza bağlıdır."

"Sonuç olarak antrenman turlarındaki en önemli görev, bu sezon sadece bir kez -Avustralya'da- kullanılan en yumuşak C5 lastiğin özelliklerini anlamak olacak."

"Pilotların ikinci bölümde kullandıkları lastiklerle yarışa başlaması yönündeki kural kalktığı için bu yıl farklı strateji seçenekleri görebiliriz. Bazı sürücüler geçişin zorluğu göz önüne alındığında, uzun bir ilk bölüm geçirmek için daha sert lastiklerle başlamayı seçebilirler."

"Diğerleri ise en yumuşak lastiklerle başlayarak daha geleneksel yaklaşımı tercih edebilirler. Monako'da strateji gerçekten her şeyi değiştirebilir."

 
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