Pirelli: "Yeni lastiklerin kullanılmaması için bir neden yok"

Portekiz GP hafta sonuna birçok prototip lastik getiren Pirelli, yaptığı analizlerin ardından 2021'de kullanmayı planladığı lastikleri belirledi ve bu lastikler Bahreyn'de Cuma günkü antrenmanlarda takımlara verildi.

Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel gibi lider pilotlar açık bir şekilde mevcut lastiklerle devam etme çağrısında bulunsa da, Isola böyle bir şey için neden olmadığını söyledi.

Cuma günkü antrenmanlarda tüm takımlar yeni lastikleri test ettiler. Yeni lastiklerin artan yere basma gücü seviyeleri karşısında daha dayanıklı bir yapıya sahip olduğu düşünülüyor.

Bu lastiklerle yapılan testlerin ardından pilotlar genel olarak olumsuz yorumlar yaptılar ve bu lastiklerin 1 sn daha yavaş olduklarını söylediler.

Yeni lastiklerin aerodinamik açıdan değişik etkiye neden olması bekleniyor. Bu yüzden bazı takımlar bu lastikleri test ederken ekstra sensörler kullandılar.

Motorsport.com'un mevcut lastiklerle devam etme ihtimali olup olmadığını sorması üzerine Isola, "Yeni lastiğin hazırlanmasını takımlar ve FIA ile görüştük ve arkasındaki nedeni açıkladık. Bunun üzerine FIA'ya lastikleri onaylattık."

"Takımların yeni lastikler hakkında veri toplamaları ve faydalı bilgiler edinmeleri için takımlara yeni lastikleri erkenden verme fırsatını kullandık."

"Mevcut lastiklere geri dönüş ihtimalini konuşmuyoruz. Ve dürüst olmam gerekirse mevcut lastiklere dönmek istemiyoruz çünkü biz işimizi yaptık, yapısal açıdan daha dayanıklı lastikler hazırladık. Ana hedefimiz buydu."

"Bu yüzden eski lastiklere dönmek için bir neden yok. Her zaman görüşmeler yaparız. Ancak her ne zaman yeni bir şey tanıttıysak, nasıl desem bilmiyorum, bazı insanlar hep mutsuz oldular."

"F1'de yapılan değişikliklere karşı doğal bir karşı durma olayı var. Tabii bu işin bir parçası. Yeni lastikte ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum, bu yüzden onu gelecek sene kullanmamamız için bir neden göremiyorum." şeklinde cevap verdi.

Isola, pilotların hangi konuda mutlu olmadıkları konusunda detayları öğrenmek istediklerini söyledi.

Isola, "Bir muhalefet varsa, bunun nedenini anlamak isterim. Daha az yol tutuşu olduğundan şikayet ediyorlarsa, bu herkes için aynı durum olduğu sürece o zaman dezavantaj olmaz. Muhalefet olma nedenleri aracın önden kaymasıysa, bu araçla alakalı olabilir." dedi.

Isola, pilotların mevcut lastiklere göre tasarlanmış araçlara yeni lastikler takıldığında rahatsız olmalarının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Isola, "Bunu anlayabilirim çünkü araçları iki seneden beri kullanılan lastiklere göre optimize edildi."

"Bu yüzden bu lastikler için daha hazırlıklılar, kendilerinden daha eminler ve aracı onunla daha iyi ayarlayabiliyorlar. Bu yüzden her yeni lastik önerisinde bulunduğumuzda, eleştiriler oluyor. Araç dengesinde değişiklik oluyor."

"Bir yorum duydum, sanırım Verstappen'in telsiz mesajıydı ve önden kayma hissettiğini söylüyordu."

"Biz, yeni yapı konusuna takımları daha fazla önden kayma olabileceği konusunda uyardık. Takımları aracı yeniden dengelemek için ayarlarda değişiklik yapmaları konusunda uyardık." dedi.

Lastiklerin yavaşlaması konusunda Isola, "Bugün maksimum performanstan ziyade veri toplamaya odaklandılar. Pilot diğer şeyleri değil, performansı hisseder."

"Bu sabah, takımların aero verileri toplamaları açısından önemliydi. Bazı takımların ön lastik profilinin farklı olması nedeniyle sensörler kullandıklarını gördük."

"Tabanda değişiklik olmaması için, arka lastiklerin profilinde değişiklik yapmama kararı aldık. ancak ön lastiklerin profili farklı. Ve tabii ki, takımların adapte olması için biraz zaman geçecek. Bu yeni ürüne göre araçlarını adapte etmek zorunda kalacaklar." dedi.