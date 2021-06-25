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Pirelli, Britanya GP'den itibaren yeni lastik yapısı kullanacak!

Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Pirelli, Bakü'deki lastik patlamalarından sonra, önümüzdeki ayki Britanya GP'sinden itibaren yeni lastik yapısı kullanmaya başlayacağını açıkladı.

Pirelli, Britanya GP'den itibaren yeni lastik yapısı kullanacak!

Gelecek hafta sonu düzenlenecek olan Avusturya Grand Prix'sinin cuma gününde, takımların yeni lastik yapılarını test etmesi istenecek ve buna göre son onay alınacak.

Daha sert olan C1, C2 ve C3 lastik stokları Silverstone'a götürüleceği için Red Bull Ring'de C4 lastiğin deneneceği anlaşılıyor.

İtalyan şirket, daha sağlam bir lastik yapısına geçme isteklerini FIA ve F1'le paylaştı. Yeni kullanılacak lastiklerin profili değişmese de, lastik yanakları daha sert olacak. FIA, güvenlik nedenleriyle, bu değişikliği zorunlu kılabilir.

Silverstone, yüksek hızlı bir pist olduğundan dolayı genel olarak lastiklerin üzerinde sert bir etki bırakan bir pist ve bu pistte daha önce lastik patlamaları da yaşandı.

İtalyan şirket ise şu açıklamalarda bulundu: ''FIA, Formula 1 ve takımların da onayıyla, Pirelli yeni arka lastik yapısını Avusturya Grand Prix'sinde 2 Temmuz tarihinde yapılacak olan antrenmanda deneyecektir ve lastiklerin sağlamlığının geliştirilmesi konusundaki etkinliğini değerlendirecektir.''

''Bu karar, yakın zamanda yayınlanan teknik direktiflere ve Pirelli tarafından belirlenen parametrelere ek olarak, şu anda yarış koşullarını tam olarak gözlemlemenin mümkün olmadığı bilinerek alındı.''

''Bu durum, gelecek sezon Lastik Basıncı İzleme Sistemi tüm takımlara getirilinceye kadar bu şekilde devam edecektir."

''Gelecek hafta Cuma günü her sürücü iki yeni lastiğe sahip olacaktır ve bu lastikleri herhangi bir antrenman seansında deneyebilecektir.''

''Testlerin başarılı olması durumunda, yeni arka lastikler Britanya Grand Prix'sinden itibaren kullanılmaya başlanacaktır ve şimdiki lastiklerin yerini alacaktır. Yeni yapılı lastikler, 2022'den itibaren Formula 1'de kullanılacak olan 18 inçlik lastiklerden bazı unsurları da içermektedir.''

''Bu yeni yapı sayesinde Pirelli, şimdiki araçların üretebileceği zorlu koşullarda daha da yüksek sağlamlık seviyelerini garanti ediyor.''

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