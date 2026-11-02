Formula 1

Pirelli, Bridgestone'un dönüş ihtimaline sessiz kaldı: "Geleceğe dair bir yorumumuz yok"

Pirelli, mevcut sözleşmesinin 2028 sonunda sona ermesinin ardından Formula 1'in lastik tedarikçisi olmak için Bridgestone'un yeniden ihaleye girmesi ihtimali hakkında yorum yapmadı.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 2 Kas 2026 17:20

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Pirelli

Fotoğraf: Paul Foster

Pirelli, 2011 yılında Bridgestone'un yerini almasından bu yana Formula 1'in tek lastik tedarikçisi konumunda. FIA, 2026'nın haziran ayında sözleşmedeki bir yıllık uzatma opsiyonunu kullanarak Pirelli ile anlaşmayı 2028 sezonunun sonuna kadar uzattı.

2029 sezonundan itibaren geçerli olacak yeni lastik tedarik anlaşması için ihale sürecinin 2027'nin başlarında FIA tarafından başlatılması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta çıkan iddialara göre 1997-2010 yılları arasında Formula 1'e lastik sağlayan ve 2007'den itibaren tek tedarikçi olarak görev yapan Bridgestone, 2028 sonrası dönem için yeniden ihaleye girmeye yönelik teknik ve ticari hazırlıklarını sürdürüyor.

Pirelli'nin motor sporları işlerinden sorumlu yöneticisi Dario Marrafuschi'ye, Bridgestone ile yeni sözleşme dönemi için rekabet etme ihtimali ve son dönemde farklı lastik üreticilerinin Formula 1 yarışlarına katılması hakkındaki düşünceleri soruldu.

Marrafuschi, bu konuda şunları söyledi: "Gelecekle ilgili herhangi bir yorumum yok. Bilindiği üzere sözleşmemizin bitmesine hâlâ iki yıl var."

"Bu dönemin sonrasına ilişkin seçim FIA'nın elinde. Biz bu süreçte söz sahibi değiliz. Biz yalnızca gelecek sezon ve ondan sonraki sezon için yapmamız gerekenlere odaklanıyoruz. Bu dönem hakkında konuşmak için gerçekten çok erken, şu anda sadece yaptığımız işe odaklanıyoruz."

"Elbette süreci takip edecek ve neler olacağını değerlendireceğiz ancak ne yapmamız gerektiğine FIA karar verecek."

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- Motorsport.com Ekibi

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