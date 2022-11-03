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Formula 1 / São Paulo GP Haberler

Pirelli, Brezilya ve Abu Dhabi'ye götüreceği lastikleri açıkladı

Pirelli, sezonun son iki ya götüreceği lastik hamurlarını bugün itibariyle açıkladı.

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, Editör
Pirelli, Brezilya ve Abu Dhabi'ye götüreceği lastikleri açıkladı
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Pirelli, bugün yaptığı açıklama ile takımların Brezilya ve Abu Dhabi'de sahip olacağı lastik hamurlarını doğruladı.

Pirelli, Brezilya'daki yarışa, tıpkı Meksika ve Amerika'da olduğu gibi C2, C3 ve C4 lastikleri götürecek.

Sezonun final yarışı olan Abu Dhabi GP'de ise C3, C4 ve C5 lastikler kullanılacak.

Bu yılın en çok kullanılan lastiği, her yarışa götürülen C3 hamuru olacak. Ayrıca C2 ve C4 de yine çok sayıda yarışta tercih edildi.

Bu yıl için yapılan lastik tercihleri:

Grand Prix C1 C2 C3 C4 C5
Bahreyn Sert Orta Yumuşak - -
Suudi Arabistan - Sert Orta Yumuşak -
Avustralya - Sert Orta - Yumuşak
Emilia-Romagna - Sert Orta Yumuşak -
Miami - Sert Orta Yumuşak -
İspanya Sert Orta Yumuşak - -
Monako - - Sert Orta Yumuşak
Azerbaycan - - Sert Orta Yumuşak
Kanada - - Sert Orta Yumuşak
Büyük Britanya Sert Orta Yumuşak - -
Avusturya - - Sert Orta Yumuşak
Fransa - Sert Orta Yumuşak -
Macaristan - Sert Orta Yumuşak -
Belçika - Sert Orta Yumuşak -
Hollanda Sert Orta Yumuşak - -
İtalya - Sert Orta Yumuşak -
Singapur - - Sert Orta Yumuşak
Japonya Sert Orta Yumuşak - -
Amerika - Sert Orta Yumuşak -
Meksika - Sert Orta Yumuşak -
Brezilya - Sert Orta Yumuşak -
Abu Dhabi - - Sert Orta Yumuşak
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