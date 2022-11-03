Pirelli, Brezilya ve Abu Dhabi'ye götüreceği lastikleri açıkladı

Pirelli, bugün yaptığı açıklama ile takımların Brezilya ve Abu Dhabi'de sahip olacağı lastik hamurlarını doğruladı.

Pirelli, Brezilya'daki yarışa, tıpkı Meksika ve Amerika'da olduğu gibi C2, C3 ve C4 lastikleri götürecek.

Sezonun final yarışı olan Abu Dhabi GP'de ise C3, C4 ve C5 lastikler kullanılacak.

Bu yılın en çok kullanılan lastiği, her yarışa götürülen C3 hamuru olacak. Ayrıca C2 ve C4 de yine çok sayıda yarışta tercih edildi.

Bu yıl için yapılan lastik tercihleri: