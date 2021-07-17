Pirelli: "Bazı isimler sprint yarışında yumuşak lastik kumarı oynayabilir"

Normal bir yarış hafta sonunda, son bölüme kalan sürücülerin tamamı, [ikinci bölümde] en hızlı turlarını kaydettikleri lastiklerle yarışa başlamak zorundalar. Ancak mevcut sprint yarış hafta sonu formatında, böyle bir zorunluluk yok ve herkes sprint yarışına istediği lastikle başlayabilecek.

Son haftalarda padoktaki genel görüş, 20 sürücünün neredeyse hepsinin, cumartesi günü gerçekleştirilecek bu 17 turluk yarışa orta lastikle başlayacağı yönündeydi.

Fakat Pirelli patronu Isola, ilk antrenman seansında görülen düşük lastik aşınmasının ve geçen yılki Silverstone yarışında, bazı sürücülerin yumuşak lastikle attığı uzun mesafenin, bazı sürücüleri yarışa yumuşak lastikle başlamaya itebileceğini ve farklı bir strateji tercihi olabileceğini söyledi.

Geçen sene Britanya Grand Prix'sinde, Kimi Raikkonen yarışın sonunda bu lastiklerle 25 tur attı. Esteban Ocon ise dolu depoyla 22 tur atmayı başardı.

Yumuşak lastikle kumar oynama olasılığı en yüksek olan sürücüler, Lance Stroll (15.), Yuki Tsunoda (16.) ve Raikkonen (17.) gibi gridin arkasına daha yakın olan fakat potansiyel olarak daha iyi araçlara sahip isimler gibi görünüyor.

Son bölümde lastik performansları düşse bile, başladıkları yerden çok daha geriye düşmeleri pek olası değil.

Eğer güvenlik aracı veya sanal güvenlik aracı gibi çeşitli periyotlar oluşursa, lastiklerinin ömürlerini uzatmalarına izin verebilir. Böylece yumuşak lastik onların lehine olabilir.

Takımlar cumartesi günkü ikinci antrenman seansının ardından, sprint yarışı için neler yapabilecekleri konusunda daha iyi bir fikre sahip olacaklar çünkü ikinci seans büyük oranda uzun sürüşlere ayrılacak.

Isola, "Takımların sprint sıralama yarışında orta lastiği mi yoksa yumuşak lastiği mi kullanacağını tahmin etmek çok zor."

"Çünkü geçen yıl Silverstone'da yaptığımız ikinci yarışa baktığınızda, bu hafta sonu sahip olduğumuz yumuşak lastik, o yarışta orta hamurdu. O zaman yumuşak lastikte, yüksek aşınma olmadan sprint yarışından daha uzun mesafe gidebilen bazı sürücüler vardı."

"Örneğin Ocon, Leclerc, Stroll, Raikkonen ve Giovinazzi bunu yaptılar. Hepsi C3 lastikle uzun süre devam ettiler. Bu yıl, geçen yılla sıcaklık anlamında benzer şartlara sahip olduğumuz göz önüne alındığında, bunun neyi seçebilecekleri konusunda iyi bir gösterge olduğunu düşünüyorum."

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

"Dürüst olmak gerekirse buraya gelmeden önce, aşağı yukarı herkesin sprint sıralama yarışı için ora lastikleri kullanmaya çalışacağına ikna olmuştum. Fakat bana bugün sorarsanız bundan o kadar da emin değilim. Muhtemelen sprint sıralama yarışında yumuşak ve orta lastiklerin bir karışımını görebiliriz."

“Eğer böyle olursa çok ilginç olacak çünkü bu yeni formatla beraber herkes, sprint sıralama yarışında tüm sürücülerin aynı lastiği kullanacağını düşünüyordu. Belki de böyle olmaz.” dedi.

Isola, verilere bakıldığında, bazı sürücü/araç kombinasyonlarının yumuşak lastikle yarışa başlamayı tercih edebileceklerini gördüklerini dile getirdi.

“Size çok fazla şey söylemek istemiyorum çünkü verilere baktığımızda, lastikleri daha iyi veya daha kötü şekilde kullanan araçları görebiliyoruz. Fakat önceki yarışlara bakarsanız, lastikleri diğerlerine göre daha iyi şekilde kullanabilen bazı araçlar vardı."

“Özellikle arkada yer alan birinin yumuşak lastiği seçebileceğini ve belki de başlangıçta zorlamaya çalışabileceğini göz ardı edemeyiz. Sadece 17 turluk bir yarış, yani çok fazla zorlayacakları çok uzun bir yarış değil. Arkadaki bazı sürücülerin kaybedecek şeyleri olmadığını söylemek istemiyorum ama kesinlikle farklı bir şey deneyebilirler.”

Isola, Pirelli'nin Avusturya'daki antrenman turlarında denediği yeni arka lastiklerin de iyi şekilde çalıştığını dile getirdi.

"Yeni lastik eskisine kıyasla neredeyse aynı. Dengede değişiklik yok veya araçta herhangi bir şeyi değiştirmeye gerek yok.

“Oldukça iyi bir yapı ve daha sağlam. Hedef de zaten buydu yani bundan memnunum."