Pirelli, battaniyesiz lastik konusunda olumlu sonuç bekliyor

Pirelli'nin tüm çabalarına rağmen ortak görüş lastik battaniyelerinin gelecek sezon da kullanılacağı, ancak ıslak zemin lastiklerinin battaniyesiz kullanıma sunulacağı yönünde.

Konuyla ilgili son karar, Cuma günü Spa-Francorchamps'taki Formula 1 Komisyonu toplantısında alınacak.

Mevcut yönetmeliklere göre lastik battaniyeleri gelecek sezon da kullanılacak, dolayısıyla top şimdilik FIA'nın elinde diyebiliriz.

Federasyon, konuyu takım patronlarının oylamasına sunmadan önce Pirelli'nin gereken verileri sunup sunmadığına karar vermek zorunda.

Takımlar bu yılın başlarında ıslak zemin lastiklerinin battaniyesiz olarak kullanılmasını kabul etmiş ve yeni lastikler ilk kez Monako yarışında kullanılmıştı.

Ancak sonrasında geçiş lastiklerinin de battaniyesiz kullanımı önerilmiş, bu öneri reddedilmişti. Takımların niyeti yavaş yavaş ilerlemek gibi duruyor.

Yeni lastikler için test programı devam etmekte, son olarak iki hafta önce Silverstone'da gerçekleştirilen testte Red Bull, Williams ve Haas piste çıktılar.

Yeni lastiklerin sadece birkaç viraj içinde ısındığını kabul eden takımlar, buna rağmen test yaptıkları Bahreyn, Barselona ve Silverstone'un lastik ısıtmaya müsait pistler olduğu düşüncesiyle temkinli davranıyor.

Her şeye rağmen Pirelli, maksimum çabayı gösterdiklerine ve gereken verileri sunduklarına emin.

Baş mühendis Simone Berra, "Genel olarak mutluyuz ve takım patronları tarafından F1 Komisyonu'na sunulacak verileri hazırlamış vaziyetteyiz. Yani sezonun bu noktasında olmak istediğimiz yerdeyiz."

"Daha sonra tabii ki başka testlerimiz var, Spa'da, Monza'da ve antrenman seanslarında birtakım çalışmalarımız olacak.

"Geliştirme aşaması son bulmuş değil, halen test edilecek bileşenler mevcut. Yapı çalışmalarını tamamladık, tek yapmamız gereken ideal bileşeni bulabilmek." dedi.

Pirelli tyres outside of the McLaren motorhome

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images