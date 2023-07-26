Pirelli, battaniyesiz lastik konusunda olumlu sonuç bekliyor

Pirelli'nin tüm çabalarına rağmen ortak görüş lastik battaniyelerinin gelecek sezon da kullanılacağı, ancak ıslak zemin lastiklerinin battaniyesiz kullanıma sunulacağı yönünde.

Konuyla ilgili son karar, Cuma günü Spa-Francorchamps'taki Formula 1 Komisyonu toplantısında alınacak.

Mevcut yönetmeliklere göre lastik battaniyeleri gelecek sezon da kullanılacak, dolayısıyla top şimdilik FIA'nın elinde diyebiliriz.

Federasyon, konuyu takım patronlarının oylamasına sunmadan önce Pirelli'nin gereken verileri sunup sunmadığına karar vermek zorunda.

Takımlar bu yılın başlarında ıslak zemin lastiklerinin battaniyesiz olarak kullanılmasını kabul etmiş ve yeni lastikler ilk kez Monako yarışında kullanılmıştı.

Ancak sonrasında geçiş lastiklerinin de battaniyesiz kullanımı önerilmiş, bu öneri reddedilmişti. Takımların niyeti yavaş yavaş ilerlemek gibi duruyor.

Yeni lastikler için test programı devam etmekte, son olarak iki hafta önce Silverstone'da gerçekleştirilen testte Red Bull, Williams ve Haas piste çıktılar.

Yeni lastiklerin sadece birkaç viraj içinde ısındığını kabul eden takımlar, buna rağmen test yaptıkları Bahreyn, Barselona ve Silverstone'un lastik ısıtmaya müsait pistler olduğu düşüncesiyle temkinli davranıyor.

Her şeye rağmen Pirelli, maksimum çabayı gösterdiklerine ve gereken verileri sunduklarına emin.

Baş mühendis Simone Berra, "Genel olarak mutluyuz ve takım patronları tarafından F1 Komisyonu'na sunulacak verileri hazırlamış vaziyetteyiz. Yani sezonun bu noktasında olmak istediğimiz yerdeyiz."

"Daha sonra tabii ki başka testlerimiz var, Spa'da, Monza'da ve antrenman seanslarında birtakım çalışmalarımız olacak.

"Geliştirme aşaması son bulmuş değil, halen test edilecek bileşenler mevcut. Yapı çalışmalarını tamamladık, tek yapmamız gereken ideal bileşeni bulabilmek." dedi.

Pirelli tyres outside of the McLaren motorhome Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Lastiğin strateji açısından yarışları nasıl etkileyeceği sorusu hala cevapsız, pist soğukken lastiklerin hemen ısınıp ısınamayacağı konusunda da soru işaretleri var.

Mercedes pist mühendisliği direktörü Andrew Shovlin, "Bence [battaniyesiz] kuru zemin lastiği üretmek, ıslak zemin lastiklerine göre çok daha zorlu."

"Elbette lastik battaniyeleri olmadan da yarışabilirsiniz, hatta isterseniz hemen sonraki hafta buna başlayabilirsiniz. Asıl soru, bu hamlenin yarış kalitesini geliştirip geliştirmeyeceği."

"Testlerde iyi sonuçlar elde edilse dahi turun yarısına kadar yol tutuşu yakalayamayacaksınız, ayrıca testlerde gerçekleştiremeyeceğiniz senaryolar da var, örneğin Güvenlik Aracı periyodunda herkesin ıslak zemin lastiklerinden kuru zemin lastiklerine geçmesi gibi."

"Bu güvenlik unsurlarının karşılanıp karşılanmadığı veya bir spor olarak bunu yapmaya hazır olup olmadığımız gibi sorular mevcut." dedi.

Battaniyesiz lastiklere geçiş kabul edilmese bile test süreci devam edecek, gelecek hafta Pirelli yine Spa'da Aston Martin ve McLaren ile bir test yapacak.

Burada bir diğer sıkıntı ortaya çıkıyor: 2025 sezonunda lastik ihalesini kimin kazanacağının henüz belli olmaması. Pirelli senelerdir ihaleye tek başına giriyordu, ancak bu kez seriye dönüş kararı alan Bridgestone da işin içinde.

Eğer ihaleyi Bridgestone kazanırsa battaniyesiz lastiklerin gelişimi tamamen durdurulacak ve tamamen 2024 sezonuna odaklanılacak.