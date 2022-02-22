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Pirelli, Barselona testine elindeki tüm lastikleri getirecek

Pirelli, bugün itibariyle Barselona'ya götüreceği lastikleri ve genel programı açıkladı.

Pirelli, Barselona testine elindeki tüm lastikleri getirecek
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Formula 1'de, 2022 sezonuyla beraber 18 inç lastiklere geçiş yapılacak ve aynı zamanda lastiğin kendi yapısı da değiştirilmiş durumda.

Pirelli'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı bu lastiklerle beraber artık sürücülerin daha fazla zorlayabilmesi ve aşırı ısınmanın büyük oranda azalması amaçlanıyor.

Pirelli, bu yıl da yine beş ayrı kuru zemin lastiğine sahip olacak ve bu lastiklerin tamamı yarın Barselona'da başlayacak teste götürülecek. Markasız beyaz, lastik en sert olan C1 lastiği, beyaz markalı lastik C2'yi, sarı lastik C3'ü, kırmızı markalı lastik C4'ü ve kırmızı markasız lastik en yumuşak hamur olan C5'i temsil edecek.

Pirelli aynı zamanda yeşil logolu geçiş ve mavi logolu yağmur lastiğini de yine Barselona'ya getirecek.

Takımlara hamur başına 7 lastik olmak üzere toplam 35 kuru zemin lastiği sunulacak ve bunlardan 30 tane seçmeleri istenecek.

Ayrıca 3 geçiş lastiği ve 3 yağmur lastiği de sunulacak.

Pirelli, cuma günü yarım günü ıslak zemin testi yapacak. Eğer yağmur yağmazsa, pist yapay şekilde ıslatılacak. Önceki günlerde yağmur yağarsa, plan iptal edilecek.

Ayrıca tüm sürücüler önde 21.5 psi , arkada ise 18 psi  basınçla sürüş yapacak.

Pirelli compounds Barcelona test

Pirelli compounds Barcelona test

Fotoğraf: Pirelli

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