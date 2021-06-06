Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs
Önceki / Haas: "Mazepin'in son düzlükte Schumacher ile yaşadığı olay yanlış anlaşılmaydı" Sonraki / Bottas: ''Fransa'ya kadar çözmemiz gereken şeyler var''
Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Pirelli, Bakü'deki lastik sorunlarının pist üstündeki parça kaynaklı olduğunu düşünüyor

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Pirelli Formula 1 Patronu Mario Isola, Azerbaycan GP'de Lance Stroll ve Max Verstappen'in sol arka lastiklerinin yüksek hızda patlamasının pist üstünde oluşan kesikle alakalı olduğunu düşündüklerini söyledi.

Pirelli, Bakü'deki lastik sorunlarının pist üstündeki parça kaynaklı olduğunu düşünüyor

Stroll ve Verstappen Bakü'de ana düzlükte ilerlerken yüksek hızda sol arka lastiklerinin patlamasıyla büyük kazalar geçirdiler. Her iki pilot da o esnada Pirelli'nin C3 lastiklerini kullanıyordu.

Isola, kırmızı bayraktan sonra Lewis Hamilton'dan çıkan sol arka lastikte kesik bulduklarını, bunun diğer pilotların da aynı sorunu yaşadıklarını işaret ettiğini söyledi. Isola, Hamilton'ın lastiğindeki kesiğin yapıya zarar vermediği için patlama olmadığını söyledi.

Isola ayrıca, iki pilotun yaşadığı gibi ani patlamaların genelde pist üstünde yer alan parça kaynaklı olduğunu, yapısal bir sorun olduğunda sensörlerin bunu işaret ettiğini belirtti. Yine de Isola, patlamalarla alakalı araştırma yapacaklarını kabul etti.

Motorsport.com'a konuşan Isola, "Açıkçası araştırma yapmamız lazım, bu konu açık. Şu ana kadar öğrendiklerim sadece ön işaretler. Lance ve Max, herhangi bir uyarı almadan bir anda basınç kaybı yaşadılar."

"Sol arka lastikteydi, burada en az baskı uygulanan lastik onlar çünkü burada normalde sağ arka lastik baskı görür. Lastik aşınması açısından ise en çok sağ ön lastik aşınır. Yani lastik aşınmasıyla alakalı bir durum da değildi."

"Önemli olan bir diğer konu ise Lewis Hamilton'ın sol arka lastiğinde de oldukça büyük bir kesik bulmamızdı. Bu kırmızı bayrakta oldu. Yani Max'in kaza yaptığı stintte."

"Araçlar geldiklerinde yeni set lastiklere geçtiler. Kullanılmış lastikleri kontrol ettik ve onun sol arka lastiğinde de kesik bulduk."

"Şanslıydı ki o kesik lastiğin yapısına geçmemişti. Bu yüzden lastiğinde basınç kaybetmedi. Yani kesik olduğuna dair bir kanıt oldu."

"Benzer şekilde 30, 32, 33 tur atılan lastiklerde herhangi bir sorun işareti yoktu. Şu an için bildiklerim bunlar."

"Bir sonraki adım olarak lastikleri, mümkün olan en kısa sürede analiz edebilmek için Milan'a götüreceğiz. O zaman gerçekten bir parça mı buna neden oldu yoksa başka bir şey mi oldu göreceğiz." dedi.

İlgili haberler:

Isola, Verstappen, Stroll ve diğer pilotların lastikler konusunda endişelerini dile getirmelerini anlayışla karşıladıklarını söyledi.

Isola, "Pist üstündeki herhangi bir parçaya karşı dayanıklı bir lastik üretmek neredeyse imkansız. Ancak bu patlamalar pist üstündeki bir parça kaynaklı değilse, o zaman ona göre adım atmamız gerekecek."

"Pilotların o hızda kaza yapmaktan endişe etmelerini tamamen anlıyorum. Bu net bir konu. Ben de bundan endişe duyuyorum."

"Herhangi bir uyarı almadıkları, süspansiyonlar, lastikler, frenler ya da vb. şeyler üzerinde herhangi bir uyarı olmadığı için bunun bir parçadan kaynaklandığına inanıyorum. Ve patlama bir anda oldu."

"Sol arka lastiğin burada çok fazla baskı altına girmediğini ve Lewis'in lastiğinde de kesik olduğunu dikkate alırsak, bu işaretler bizi kesik olduğu tarafına yönlendiriyor."

"Ancak yine de hiçbir ihtimali hesap dışında tutmuyoruz çünkü Max'in de dediği gibi bu tür şeyler olmamalı." dedi.

 
paylaşım
yorumlar
Haas: "Mazepin'in son düzlükte Schumacher ile yaşadığı olay yanlış anlaşılmaydı"

Önceki haber

Haas: "Mazepin'in son düzlükte Schumacher ile yaşadığı olay yanlış anlaşılmaydı"

Sonraki haber

Bottas: ''Fransa'ya kadar çözmemiz gereken şeyler var''

Bottas: ''Fransa'ya kadar çözmemiz gereken şeyler var''
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton'ın yanlışlıkla dokunduğu ''Brake Magic'' ayarı tam olarak ne işe yarıyor?

18s
2
Formula 1

Leclerc: "Yarışı, bir ağaç dalından kaçmaya çalışırken kaybettim"

21s
3
Formula 1

Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”

1s
4
Formula 1

Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"

2s
5
Formula 1

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun

22 dk
Son Haberler
Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun
F1

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun

22dk
Pilotlar, Bakü’de güvenlik aracının piste geç çıkması konusunda rahatsız
F1

Pilotlar, Bakü’de güvenlik aracının piste geç çıkması konusunda rahatsız

1s
Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”
F1

Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”

1s
Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"
F1

Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"

2s
Vettel, Aston Martin'in podyumla beraber momentum kazanmasını umuyor
F1

Vettel, Aston Martin'in podyumla beraber momentum kazanmasını umuyor

3s
Son Videolar
2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
6 Haz 2021

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı 04:35
Formula 1
3 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı

Formula 1: Esnek kanatlar, Bakü'de oyunu değiştirmeyecek 00:43
Formula 1
2 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar, Bakü'de oyunu değiştirmeyecek

Bakü Şehir Pisti sanal tur 01:53
Formula 1
31 May 2021

Bakü Şehir Pisti sanal tur

Carlos Sainz, Shell'in ''Okula geri döndük'' etkinliğinde quize giriyor 05:26
Formula 1
23 May 2021

Carlos Sainz, Shell'in ''Okula geri döndük'' etkinliğinde quize giriyor

Adam Cooper Daha fazlası
Adam Cooper
Norris, adil olmayan cezanın ardından hakemlerin yeniden düşünmesini istiyor" Azerbaycan GP
Formula 1

Norris, adil olmayan cezanın ardından hakemlerin yeniden düşünmesini istiyor"

Pirelli'nin lastik basınçlarını artırması, Bakü'deki lastik sorunlarına ekleniyor Azerbaycan GP
Formula 1

Pirelli'nin lastik basınçlarını artırması, Bakü'deki lastik sorunlarına ekleniyor

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton'ın yanlışlıkla dokunduğu ''Brake Magic'' ayarı tam olarak ne işe yarıyor?
Formula 1 Formula 1

Hamilton'ın yanlışlıkla dokunduğu ''Brake Magic'' ayarı tam olarak ne işe yarıyor?

Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”

Leclerc: "Yarışı, bir ağaç dalından kaçmaya çalışırken kaybettim"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Yarışı, bir ağaç dalından kaçmaya çalışırken kaybettim"

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun
Formula 1 Formula 1

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun

Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"
Formula 1 Formula 1

Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"

Hamilton, yanlış bir ayara dokunduğu için 2. startta duramamış
Formula 1 Formula 1

Hamilton, yanlış bir ayara dokunduğu için 2. startta duramamış

Azerbaycan GP: Pilot performans puanları
Formula 1 Formula 1

Azerbaycan GP: Pilot performans puanları

Pilotlar, Bakü’de güvenlik aracının piste geç çıkması konusunda rahatsız
Formula 1 Formula 1

Pilotlar, Bakü’de güvenlik aracının piste geç çıkması konusunda rahatsız

Son Haberler

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun
Formula 1 Formula 1

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun

Pilotlar, Bakü’de güvenlik aracının piste geç çıkması konusunda rahatsız
Formula 1 Formula 1

Pilotlar, Bakü’de güvenlik aracının piste geç çıkması konusunda rahatsız

Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”

Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"
Formula 1 Formula 1

Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.