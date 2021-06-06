Pirelli, Bakü'deki lastik sorunlarının pist üstündeki parça kaynaklı olduğunu düşünüyor

Stroll ve Verstappen Bakü'de ana düzlükte ilerlerken yüksek hızda sol arka lastiklerinin patlamasıyla büyük kazalar geçirdiler. Her iki pilot da o esnada Pirelli'nin C3 lastiklerini kullanıyordu.

Isola, kırmızı bayraktan sonra Lewis Hamilton'dan çıkan sol arka lastikte kesik bulduklarını, bunun diğer pilotların da aynı sorunu yaşadıklarını işaret ettiğini söyledi. Isola, Hamilton'ın lastiğindeki kesiğin yapıya zarar vermediği için patlama olmadığını söyledi.

Isola ayrıca, iki pilotun yaşadığı gibi ani patlamaların genelde pist üstünde yer alan parça kaynaklı olduğunu, yapısal bir sorun olduğunda sensörlerin bunu işaret ettiğini belirtti. Yine de Isola, patlamalarla alakalı araştırma yapacaklarını kabul etti.

Motorsport.com'a konuşan Isola, "Açıkçası araştırma yapmamız lazım, bu konu açık. Şu ana kadar öğrendiklerim sadece ön işaretler. Lance ve Max, herhangi bir uyarı almadan bir anda basınç kaybı yaşadılar."

"Sol arka lastikteydi, burada en az baskı uygulanan lastik onlar çünkü burada normalde sağ arka lastik baskı görür. Lastik aşınması açısından ise en çok sağ ön lastik aşınır. Yani lastik aşınmasıyla alakalı bir durum da değildi."

"Önemli olan bir diğer konu ise Lewis Hamilton'ın sol arka lastiğinde de oldukça büyük bir kesik bulmamızdı. Bu kırmızı bayrakta oldu. Yani Max'in kaza yaptığı stintte."

"Araçlar geldiklerinde yeni set lastiklere geçtiler. Kullanılmış lastikleri kontrol ettik ve onun sol arka lastiğinde de kesik bulduk."

"Şanslıydı ki o kesik lastiğin yapısına geçmemişti. Bu yüzden lastiğinde basınç kaybetmedi. Yani kesik olduğuna dair bir kanıt oldu."

"Benzer şekilde 30, 32, 33 tur atılan lastiklerde herhangi bir sorun işareti yoktu. Şu an için bildiklerim bunlar."

"Bir sonraki adım olarak lastikleri, mümkün olan en kısa sürede analiz edebilmek için Milan'a götüreceğiz. O zaman gerçekten bir parça mı buna neden oldu yoksa başka bir şey mi oldu göreceğiz." dedi.

Isola, Verstappen, Stroll ve diğer pilotların lastikler konusunda endişelerini dile getirmelerini anlayışla karşıladıklarını söyledi.

Isola, "Pist üstündeki herhangi bir parçaya karşı dayanıklı bir lastik üretmek neredeyse imkansız. Ancak bu patlamalar pist üstündeki bir parça kaynaklı değilse, o zaman ona göre adım atmamız gerekecek."

"Pilotların o hızda kaza yapmaktan endişe etmelerini tamamen anlıyorum. Bu net bir konu. Ben de bundan endişe duyuyorum."

"Herhangi bir uyarı almadıkları, süspansiyonlar, lastikler, frenler ya da vb. şeyler üzerinde herhangi bir uyarı olmadığı için bunun bir parçadan kaynaklandığına inanıyorum. Ve patlama bir anda oldu."

"Sol arka lastiğin burada çok fazla baskı altına girmediğini ve Lewis'in lastiğinde de kesik olduğunu dikkate alırsak, bu işaretler bizi kesik olduğu tarafına yönlendiriyor."

"Ancak yine de hiçbir ihtimali hesap dışında tutmuyoruz çünkü Max'in de dediği gibi bu tür şeyler olmamalı." dedi.