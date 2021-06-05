Pirelli'nin lastik basınçlarını artırması, Bakü'deki lastik sorunlarına ekleniyor

Pirelli, cuma gününden sonra lastiklerde değişiklik yapma hakkına sahip ve dün, lastik basınçlarını 19 psi'den, 20 psi'ye çıkardı.

Bu değişiklik, Cuma günü lastik yönetiminde zorlanan takımlar için fazladan bir zorluk çıkardı ve lastiklerin aşınması, bazı takımlar için sorun teşkil etti. Charles Leclerc ve Valtteri Bottas, ikinci antrenman turunda bu konu hakkında takım radyolarına mesaj veren sürücülerdendi.

Takımlar, Cuma günü topladıkları verilerden yola çıkarak, dün gece araçlarını optimize etmek konusunda iyi iş çıkardılar ancak bu değişiklik beklenmedikti ve şimdi takımların buna tekrar adapte olması gerekiyor.

Lastikler bu hafta sonu özellikle bir zorluk oluyor çünkü İtalyan şirket, 2019 yılında C2, C3 ve C4 lastiklerini Bakü'ye getirmişti ancak bu sezon C2 lastikleri daha sertleşti ve en yumuşak lastik olarak C5 lastiği eklendi.

Motorsport.com'a konuşan Pirelli Formula 1 patronu Mario Isola şu ifadeleri kullandı: ''Telemetride ölçtüğümüz ağırlık, simülasyonlardan daha fazla oldu. Bu yüzden basıncı tekrar ayarladık.''

''Sistemimiz sadece hızı değil, yükü, tümsekleri, virajları ve denklemdeki birçok değişkeni de hesaba katıyor. Yani sadece tek bir değişkeni değil.''

''Telemetriden görebildiğimiz şey ise takımların lastikler üzerine basınç uyguladığı. Lastikler üzerindeki gerçek basıncı değerlendirebilmek için gerçek verilere ihtiyacımız var, yoksa sadece simülasyona güvenmiş olacağız.''

Takımlar, yarışta C5'i koruyabilmenin zor olacağını düşünüyor. Bu da bazılarının, sıralama turlarının ikinci bölümünü orta lastikle tamamlayıp, bu avantajı startta kullanabileceği anlamına geliyor.

Pirelli bu yarışta tek pit stop stratejisi uygulanmasını bekliyor.

Isola sözlerine şöyle devam etti: ''Üç lastik de, biraz daha yumuşak. 2019 yılında C2, C3 ve C4'ü seçmiştik ve kimse yarışta C2'yi kullanmamıştı. Bu yüzden, C3 ve C4'le tek pit stop stratejisi oluşmuştu. Bu yüzden, C5'in yarışa stratejik bir seçenek ekleyeceğini düşünüyorum.''

''Beklenen hesaplamalara bakarsak, bu yarışta C3/C5 veya C4/C5'in kullanılacağı tek pit stop stratejisi olacağını düşünüyorum.''

''İki yıl önce yapılan yarış düşünüldüğünde, bu seçim daha mantıklı duruyor. Dürüst olmak gerekirse, eğer iki pit stop seçeneğine bakarsak, bir stoptan çok daha yavaş olacaktır.''

Isola, Bakü'deki pistin bazı kendine has zorlukları olduğunu, özellikle uzun düzlükte lastiklerin soğuması ve bu yüzden birinci virajda lastiklerin hasar alma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

''Bu pist biraz zorlu. En zor kısmı, ön aks ve arka aks arasındaki dengeyi kurabilmek çünkü virajların çoğu 90 derecelik virajlar. Arka virajda çok fazla çekiş gücüne ihtiyacınız var. Bu yüzden, bu enerjiyi de arka tarafa yüklüyorsunuz.''

''Uzun bir düzlük var ve bu düzlükte lastikler soğuyor, özellikle de ön lastikler. Bu yüzden düzlüğün sonunda ön taraftaki lastikleri doğru ısıda tutmak, aracın ayarlarındaki en önemli faktör olacaktır.''

''Daha yumuşak bir seçenek eklemek, lastikleri ısıtmaya yardımcı olacaktır. Ancak, yüksek ihtimalle dengeye çok yardımcı olmayacaktır. Takımlar bununla uğraşmak zorunda kalabilirler. Umarım bu sayede daha fazla aksiyon görebiliriz.''

''Tabii ki, eğer güvenlik aracı görürsek her şey değişecek ve bunun farkındayız. Ancak normal bir durumda, güvenlik aracı olmazsa ve yarış bölünmezse, tek pit stopluk stratejinin uygulanacağını düşünüyorum.''

''Yapacakları stopta, pit yolunda çok fazla zaman kaybetmiyorlar, 21 saniye kaybedecekleri hesabını yaptık. Bu yüzden, pit yolunda kaybedilen zaman değil, trafikte kaybedilen zaman da önemli olacak. Bu lastiklerin aşırı ısınma ve aşınma seviyelerine de bağlı olacak.''

Isola, tur boyunca tutarsız olan pist yüzü sıcaklığının da, bazı sürücüler için hayatı zorlaştıracağını düşündüğünü ekledi.

''İki yıl önceye kıyasla, Bakü'ye bir ay erken geldik. Ancak hava tahminleri, sıcak hava gösteriyor. Bu yüzden pist sıcaklığının 50 dereceye çıkmasını bekliyoruz. Ancak pistin eski bölümüne gittiğinizde, güneş altında olmayan yerler de var.''

''Ana düzlük güneş altında ve sonrasında 2-3 kilometre gölgede olacak yerler var. Gölge ile güneş arasındaki sıcaklık farkı 20 dereceye kadar çıkabilir. Bu da düşünülmesi gereken bir şey.''