Pirelli; Bakü, Kanada ve Silverstone'a götüreceği lastikleri açıkladı

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Pirelli geçtiğimiz günlerde, Azerbaycan, Kanada ve Büyük Britanya Grand Prix'sine götüreceği hamurları açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Pirelli, Bakü'deki cadde yarışına ellerindeki en yumuşak lastikleri yani C3, C4 ve C5 lastikleri götürecek.

Pirelli'nin Bakü'ye getireceği üç lastik:

Sert: C3

Orta: C4

Yumuşak: C5

Kanada GP de bir başka cadde pisti olduğu için İtalyan üreticinin tercihi yine en yumuşak lastikler oldu.

Montreal'e götürülecek üç lastik:

Sert: C3

Orta: C4

Yumuşak: C5

Lastik aşınmasının yüksek olduğu Britanya Grand Prix'sine ise önceki iki yarışına tam tersi şekilde en sert hamurlar götürülecek.

Silverstone'a götürülecek üç lastik:

Sert: C1

Orta: C2

Yumuşak: C3