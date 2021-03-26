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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Pirelli, Bahreyn'de yakın bir mücadele bekliyor

Ekleyen:
, Editör

Pirelli'den Mario Isola, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Bahreyn Grand Prix'sinde rekabet seviyesinin çok yüksek olacağı görüşünde.

Pirelli, Bahreyn'de yakın bir mücadele bekliyor

Pirelli, geçen yıl yaşanan lastik sorunlarının ardından bu yıl için yeni ve daha sert lastik hamurları hazırladı.

Testlerin ardından bu lastiklerin daha yavaş ve yol tutuşun daha düşük olduğu söylense de, aslında bu lastiklerin amacı performansı artırmak değil, daha uzun süre dayanmalarını sağlamaktı.

Şimdi bu lastiklerle ilk yarış Bahreyn'de gerçekleşecek ve Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilecek yarış için, C2, C3 ve C3 lastikleri getirme kararı aldı.

Geçen sezon olduğu gibi 2021 yılında da her pilota iki set sert, üç set orta ve sekiz set yumuşak lastik verilecek.

Bahreyn GP öncesi konuşan Pirelli'nin motor sporları şefi Mario Isola, mücadelenin çok yakın olacağını dile getirdi.

Isola, “Bahreyn’de gerçekleştirilen iki yarıştan dört ay ve üç günlük sezon öncesi testlerden iki hafta sonra 2021 sezonunun ilk yarışı için yeniden buradayız."

"Test sırasında takımların pek çoğunun Grand Prix için önerilen hamurlara konsantre olduğunu gördük. Ancak testler sırasında yaşanan koşullar, yarışınkileri tam anlamıyla temsil etmeyebilir."

"Takımlar ayrıca son derece yoğun bir seansta çok farklı ve çeşitli programları denediler. Geçmişte ise iki test seansının birinde lastiklere daha çok odaklanılırdı. Dolayısıyla, kesin çıkarımlarda bulunmak kolay değil."

"Araçların ve lastiklerin yeni teknik versiyonlarına sahip olduğu, ayrıca yakın hafızamızdaki en kısa sezon öncesi yaşadığımız düşünüldüğünde rekabet çok yüksek olacak."

"Bahreyn pistinin çoğu zaman ilginç stratejik mücadelelere yol açtığını ve farklı taktiklerin kullanıldığını da dikkate almak gerekiyor.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Editör Kemal Şengül

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