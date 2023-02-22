Pirelli, Bahreyn testine yedi farklı lastik hamuru getirecek
Pirelli, bu hafta yapılacak Bahreyn testine yedi farklı lastik hamuru getireceğini doğruladı.
Bahreyn testlerinin başlamasına artık saatler kalmış durumda. Pirelli, bu test için uzun süredir çalışıyordu ve üç günlük test için elindeki tüm lastik hamurlarını getirmeyi seçti.
Takımlar test boyunca yedi farklı kuru zemin lastiğine ve iki de ıslak zemin lastiğine sahip olacak.
Bu yıl kullanılmaya başlanacak olan C0 lastiğine ek olarak, C1, C2, C3, prototip C3, C4 ve C5 lastikler testte hazır bulunacak.
C0 ve C1 lastik, beyaz renge sahip olacak fakat C0 lastiğinin kenarlarında çizgi olmayacak. C2 ve C3 lastik sarı renkleri taşıyacak fakat C2 lastikte çizgi olmayacak. C4 ve C5 lastik ise kırmızı renklere sahip olacak. C4, C5 lastiğin aksine çizgiye sahip olmayacak.
C3 prototipinde ise logo veya çizgi bulunmayacak. Bu lastik, Türkiye'deki Pirelli fabrikasında üretiliyor.
Takımlar 35 kuru zemin lastiğinden kendi isteklerine göre 30 seçim yapacaklar. Ayrıca 2 set de C3 prototipine sahip olacaklar.
Takımlara iki yeşil iki de mavi logolu yağmur lastiği verilecek.
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