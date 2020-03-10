Pirelli, Bahreyn GP lastik tercihlerini açıkladı

Pirelli, sezonun ikinci yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sine C2, C3 ve C4 lastikleri götüreceğini açıklamıştı.

İlk yarış için pilotlardan farklı lastik tercihleri geldi.

On takımdan sadece Racing Point pilotları takım arkadaşıyla aynı lastikleri tercih etti.

Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas ikilisi toplamda yedi set C4 lastik tercih ederken, Hamilton beş set C3 ve bir set C2 lastik seçti. Diğer tarafta Bottas, dört set C3 ve iki set C2 tercih etti.

Ferrari ve Red Bull pilotları ise sadece altı set C4 lastik seçtiler. Max Verstappen ve Charles Leclerc dört set C3 ve üç set C2 lastik seçtiler. Sebastian Vettel ve Alex Albon ise beşer set C3 ve ikişer set C2 seçti.

McLaren, Renault, Alfa Romeo, Haas ve Williams pilotları sekizer set C4, Racing Point ile AlphaTauri ise yedi set C4 seçtiler.

Bahreyn GP lastik tercihleri: