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Formula 1 / Azerbaycan GP / Son dakika

Pirelli, Azerbaycan GP'ye götüreceği lastikleri açıkladı

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Pirelli, Azerbaycan GP'ye götüreceği lastikleri açıkladı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
20 Şub 2020 11:51

Pirelli, 2020 Azerbaycan Grand Prix'sine C2, C3 ve C4 lastikleri götüreceğini açıkladı.

Bu sabah Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sine götüreceği lastik hamurlarını açıklayan Pirelli, Bakü hafta sonunda sürücülerin C2, C3 ve C4 lastiklere sahip olacağını doğruladı.

İlginç şekilde bu yılın ilk dört yarışı olan Avustralya, Bahreyn, Vietnam ve Çin Grand Prix'sine C2, C3 ve C4 lastiklerin götürüleceği açıklanmıştı.

Böylelikle bu dört yarışa ek olarak Azerbaycan'a da aynı lastikler götürülmüş olacak.

2020 Pirelli lastik tercihleri:

Grand Prix C1 C2 C3 C4 C5
Australia Avustralya    
Bahrain Bahreyn    
China Çin    
 Vietnam    
 Azerbaycan    
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP Biletler
Lokasyon Baku City Circuit
Editör Matteo Nugnes

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