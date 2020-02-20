Pirelli, Azerbaycan GP'ye götüreceği lastikleri açıkladı

Bu sabah Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sine götüreceği lastik hamurlarını açıklayan Pirelli, Bakü hafta sonunda sürücülerin C2, C3 ve C4 lastiklere sahip olacağını doğruladı.

İlginç şekilde bu yılın ilk dört yarışı olan Avustralya, Bahreyn, Vietnam ve Çin Grand Prix'sine C2, C3 ve C4 lastiklerin götürüleceği açıklanmıştı.

Böylelikle bu dört yarışa ek olarak Azerbaycan'a da aynı lastikler götürülmüş olacak.

2020 Pirelli lastik tercihleri: