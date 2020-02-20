Pirelli, Azerbaycan GP'ye götüreceği lastikleri açıkladı
paylaşım
yorumlar
Pirelli, 2020 Azerbaycan Grand Prix'sine C2, C3 ve C4 lastikleri götüreceğini açıkladı.
Bu sabah Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sine götüreceği lastik hamurlarını açıklayan Pirelli, Bakü hafta sonunda sürücülerin C2, C3 ve C4 lastiklere sahip olacağını doğruladı.
İlginç şekilde bu yılın ilk dört yarışı olan Avustralya, Bahreyn, Vietnam ve Çin Grand Prix'sine C2, C3 ve C4 lastiklerin götürüleceği açıklanmıştı.
Böylelikle bu dört yarışa ek olarak Azerbaycan'a da aynı lastikler götürülmüş olacak.
2020 Pirelli lastik tercihleri:
|Grand Prix
|C1
|C2
|C3
|C4
|C5
|Avustralya
|Bahreyn
|Çin
|Vietnam
|Azerbaycan
Sonraki haber
Önceki haber
Leclerc: "Aracı zorlamadık"
Sonraki haber
2020 Barcelona testi 2. gün: Sabah bölümünün en hızlısı Perez!
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Azerbaycan GP Biletler
|Lokasyon
|Baku City Circuit
|Editör
|Matteo Nugnes
Pirelli, Azerbaycan GP'ye götüreceği lastikleri açıkladı
paylaşım
yorumlar
Yarış merkezi
12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
21 gün
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
|
18:00
12:00
|
|FP2
|
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
|
22:00
16:00
|
|FP3
|
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
|
20:00
14:00
|
|Sıralama
|
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
|
23:00
17:00
|
|Yarış
|
Cmt 14 Mar
Paz 15 Mar
|
22:10
16:10
|
Çok Okunanlar
Program
Formula 1
- Formula 1
- MotoGP
Biletler
Sağlayan
Sağlayan
|
12 MarBiletler
|
19 MarBiletler
|
2 NisBiletler
|
30 NisBiletler
|
7 MayBiletler
|
21 MayBiletler
Slayt Şov