Pirelli, Azerbaycan GP'deki lastik sorunlarının "muhtemelen" takımlardan kaynaklandığını açıkladı

Aston Martin pilotu Stroll ve Red Bull pilotu Verstappen'in sol arka lastikleri yüksek hızda giderken patlamıştı. Pirelli'den gelen ilk açıklama, lastik patlamalarının pist üstündeki kalıntılardan kaynaklanmış olabileceği yönündeydi.

Bu teori, Verstappen'in kazası sonrasında kırmızı bayrak periyodunda duran araçlardan gelen lastiklerde kesiklerin görülmesiyle desteklenmişti.

Buna rağmen Pirelli, lastikleri laboratuvar ortamında detaylı bir şekilde analiz edebilmek için Milan'a götürdü ve inceleme sürecini başlattı.

Bugün Pirelli tarafından yapılan açıklamada lastik patlamalarının üretim hatasından, lastik aşınmasından ya da lastik katmanlarının birbirlerinden ayrılmasından kaynaklanmadığı duyuruldu.

Pirelli ayrıca ilk başta şüphe ettiğinin aksine lastiklerin pist üstündeki kalıntılar nedeniyle oluşan kesiklerden patlamadığını, patlamanın lastiklerin iç yan duvarındaki çevresel bir kırılmadan kaynaklandığını duyurdu.

Pirelli, lastik duvarlarında yaşanan kırılmanın, muhtemelen takımların lastikleri kullanım şeklinden kaynaklandığını söyledi. Yani Pirelli, bunun muhtemelen lastiklerin basıncından ya da sıcaklığından kaynaklandığını işaret etti.

Devamı gelecek...