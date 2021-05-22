Pirelli, Avusturya'daki yarışlara farklı lastikler götürecek
Pirelli, arka arkaya Red Bull Ring'de yapılacak iki yarışa farklı lastik hamurları götürecek.
Kanada ve Türkiye Grand Prix'lerinin iptali sonrası Avusturya'da iki ayrı Formula 1 yarışı yapılmasına karar verilmişti.
İlk yarış 27 Haziran'da, ikinci yarış ise 4 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
İki hafta arka arkaya yarış olması, stratejik anlamda birbirine benzeyen iki yarış olması anlamına gelebilirdi.
Ancak Pirelli, bu iki Formula 1 yarışına da farklı lastikler getirme kararı aldı. RaceFans'in haberine göre Pirelli, Steiermark GP adı altında gerçekleştirilecek ilk Red Bull Ring yarışına C2, C3 ve C4 lastikleri götürecek.
Bir hafta sonra yapılacak Avusturya Grand Prix'sine ise elindeki en yumuşak lastikler olan C3, C4 ve C5 lastiği götürecek.
Pirelli, geçen yıl her iki Avusturya yarışına da C2, C3 ve C4 lastikleri getirmişti.
Lastik tercihleri:
|Grand Prix
|C1
|C2
|C3
|C4
|C5
|Monako
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Azerbaycan
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Fransa
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Steiermark
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Avusturya
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Britanya
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Macaristan
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Belçika
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Hollanda
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|İtalya
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Rusya
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Singapur
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Japonya
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Amerika
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Meksika
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Brezilya
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Avustralya
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Suudi Arabistan
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Abu Dhabi
|Sert
|Orta
|Yumuşak
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Bu Haber Hakkında
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|Formula 1
|Etkinlik
|Monako GP
|Editör
|Kemal Şengül