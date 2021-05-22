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Formula 1 / Monako GP Haberler

Pirelli, Avusturya'daki yarışlara farklı lastikler götürecek

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Pirelli, arka arkaya Red Bull Ring'de yapılacak iki yarışa farklı lastik hamurları götürecek.

Pirelli, Avusturya'daki yarışlara farklı lastikler götürecek

Kanada ve Türkiye Grand Prix'lerinin iptali sonrası Avusturya'da iki ayrı Formula 1 yarışı yapılmasına karar verilmişti.

İlk yarış 27 Haziran'da, ikinci yarış ise 4 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

İki hafta arka arkaya yarış olması, stratejik anlamda birbirine benzeyen iki yarış olması anlamına gelebilirdi.

Ancak Pirelli, bu iki Formula 1 yarışına da farklı lastikler getirme kararı aldı. RaceFans'in haberine göre Pirelli, Steiermark GP adı altında gerçekleştirilecek ilk Red Bull Ring yarışına C2, C3 ve C4 lastikleri götürecek.

Bir hafta sonra yapılacak Avusturya Grand Prix'sine ise elindeki en yumuşak lastikler olan C3, C4 ve C5 lastiği götürecek.

Pirelli, geçen yıl her iki Avusturya yarışına da C2, C3 ve C4 lastikleri getirmişti.

Lastik tercihleri:

Grand Prix C1 C2 C3 C4 C5
Monako     Sert Orta Yumuşak
Azerbaycan     Sert Orta Yumuşak
Fransa   Sert Orta Yumuşak  
Steiermark   Sert Orta Yumuşak  
Avusturya     Sert Orta Yumuşak
Britanya Sert Orta Yumuşak    
Macaristan   Sert Orta Yumuşak  
Belçika   Sert Orta Yumuşak  
Hollanda Sert Orta Yumuşak    
İtalya   Sert Orta Yumuşak  
Rusya     Sert Orta Yumuşak
Singapur     Sert Orta Yumuşak
Japonya Sert Orta Yumuşak    
Amerika   Sert Orta Yumuşak  
Meksika   Sert Orta Yumuşak  
Brezilya   Sert Orta Yumuşak  
Avustralya   Sert Orta Yumuşak  
Suudi Arabistan   Sert Orta Yumuşak  
Abu Dhabi     Sert  Orta Yumuşak
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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Kemal Şengül

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