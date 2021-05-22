Pirelli, Avusturya'daki yarışlara farklı lastikler götürecek

Kanada ve Türkiye Grand Prix'lerinin iptali sonrası Avusturya'da iki ayrı Formula 1 yarışı yapılmasına karar verilmişti.

İlk yarış 27 Haziran'da, ikinci yarış ise 4 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

İki hafta arka arkaya yarış olması, stratejik anlamda birbirine benzeyen iki yarış olması anlamına gelebilirdi.

Ancak Pirelli, bu iki Formula 1 yarışına da farklı lastikler getirme kararı aldı. RaceFans'in haberine göre Pirelli, Steiermark GP adı altında gerçekleştirilecek ilk Red Bull Ring yarışına C2, C3 ve C4 lastikleri götürecek.

Bir hafta sonra yapılacak Avusturya Grand Prix'sine ise elindeki en yumuşak lastikler olan C3, C4 ve C5 lastiği götürecek.

Pirelli, geçen yıl her iki Avusturya yarışına da C2, C3 ve C4 lastikleri getirmişti.

Lastik tercihleri:

Grand Prix C1 C2 C3 C4 C5 Monako Sert Orta Yumuşak Azerbaycan Sert Orta Yumuşak Fransa Sert Orta Yumuşak Steiermark Sert Orta Yumuşak Avusturya Sert Orta Yumuşak Britanya Sert Orta Yumuşak Macaristan Sert Orta Yumuşak Belçika Sert Orta Yumuşak Hollanda Sert Orta Yumuşak İtalya Sert Orta Yumuşak Rusya Sert Orta Yumuşak Singapur Sert Orta Yumuşak Japonya Sert Orta Yumuşak Amerika Sert Orta Yumuşak Meksika Sert Orta Yumuşak Brezilya Sert Orta Yumuşak Avustralya Sert Orta Yumuşak Suudi Arabistan Sert Orta Yumuşak Abu Dhabi Sert Orta Yumuşak