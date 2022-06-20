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Pirelli, Avusturya, Fransa ve Macaristan'a götüreceği lastikleri açıkladı

Milanlı üretici, Red Bull Ring, Paul Ricard ve Hungaroring yarışlarına götüreceği lastik hamurlarını açıkladı.

Marco Di Marco
Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Pirelli, Avusturya, Fransa ve Macaristan'a götüreceği lastikleri açıkladı
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Kanada Grand Prix'sinin ardından Pirelli, sonraki yarışların hazırlıklarına başladı ve Temmuz ayında yapılacak üç yarışa götürülecek lastikleri açıkladı.

Pirelli, 10 Temmuz'daki Avusturya, 24 Temmuz'daki Fransa ve 31 Temmuz'daki Macaristan yarışları için farklı tercihlerde bulundu.

Imola'nın ardından bu yılki ikinci sprint yarışına ev sahipliği yapacak olan Red Bull Ring pisti için Pirelli, bu yılki en yumuşak lastikleri götürme kararı aldı.

Fransa ve Macaristan Grand Prix'leri içinse C2, C3 ve C4 lastik tercihleri yapılmış durumda.

Pirelli gelecek hafta yapılacak Britanya GP'de C1, C2 ve C3 lastikleri götüreceğini açıklamıştı.

Bu yıl için yapılan lastik tercihleri:

Grand Prix C1 C2 C3 C4 C5
Bahreyn Sert Orta Yumuşak - -
Suudi Arabistan - Sert Orta Yumuşak -
Avustralya - Sert Orta - Yumuşak
Emilia-Romagna - Sert Orta Yumuşak -
Miami - Sert Orta Yumuşak -
İspanya Sert Orta Yumuşak - -
Monako - - Sert Orta Yumuşak
Azerbaycan - - Sert Orta Yumuşak
Kanada - - Sert Orta Yumuşak
Büyük Britanya Sert Orta Yumuşak - -
Avusturya - - Sert Orta Yumuşak
Fransa - Sert Orta Yumuşak -
Macaristan - Sert Orta Yumuşak -
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