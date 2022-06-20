Önceki / Ferrari, Sainz'ı son saniyede pite almış Sonraki / Alonso, Kanada'da Mercedes ile hava kaçağı yüzünden mücadele edememişFormula 1 / Kanada GP Son dakika
Pirelli, Avusturya, Fransa ve Macaristan'a götüreceği lastikleri açıkladı
Milanlı üretici, Red Bull Ring, Paul Ricard ve Hungaroring yarışlarına götüreceği lastik hamurlarını açıkladı.
Ekleyen: Marco Di Marco , Featured writer
Çeviren: Kemal Şengül , Şef Editör
Haberi dinle
Kanada Grand Prix'sinin ardından Pirelli, sonraki yarışların hazırlıklarına başladı ve Temmuz ayında yapılacak üç yarışa götürülecek lastikleri açıkladı.
Pirelli, 10 Temmuz'daki Avusturya, 24 Temmuz'daki Fransa ve 31 Temmuz'daki Macaristan yarışları için farklı tercihlerde bulundu.
Imola'nın ardından bu yılki ikinci sprint yarışına ev sahipliği yapacak olan Red Bull Ring pisti için Pirelli, bu yılki en yumuşak lastikleri götürme kararı aldı.
Fransa ve Macaristan Grand Prix'leri içinse C2, C3 ve C4 lastik tercihleri yapılmış durumda.
Pirelli gelecek hafta yapılacak Britanya GP'de C1, C2 ve C3 lastikleri götüreceğini açıklamıştı.
Bu yıl için yapılan lastik tercihleri:
|Grand Prix
|C1
|C2
|C3
|C4
|C5
|Bahreyn
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|-
|Suudi Arabistan
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Avustralya
|-
|Sert
|Orta
|-
|Yumuşak
|Emilia-Romagna
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Miami
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|İspanya
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|-
|Monako
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Azerbaycan
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Kanada
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Büyük Britanya
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|-
|Avusturya
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Fransa
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Macaristan
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
paylaşım
yorumlar
Bet here
Önceki haber
Ferrari, Sainz'ı son saniyede pite almış
Sonraki haber
Alonso, Kanada'da Mercedes ile hava kaçağı yüzünden mücadele edememiş
paylaşım
yorumlar