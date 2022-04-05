Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Perez: "Şu noktada yeni kontratı düşünmüyorum"
Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Pirelli, Avustralya'daki F1 hafta sonuna normalden farklı yaklaşıyor

Son iki yıldır Formula 1'e ev sahipliği yapmayan Melbourne, değişen yapısı nedeniyle bu yıl pek çok bilinmeyen barındırıyor.

Niels Dijksterhuis
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Pirelli, Avustralya'daki F1 hafta sonuna normalden farklı yaklaşıyor
Haberi dinle

Pirelli, Avustralya'daki yarış hafta sonuna bir dizi soru işaretiyle giriyor. Albert Park pisti tamamen yenilendi ve özellikle ikinci sektör tamamen değişmiş durumda. Organizasyon, Ocak ayında pistin tadilatını ve yenilemeyi tamamlarken, pistin orta noktasında bulunan şikan, daha akıcı bir bölüm haline getirildi.

Bu, F1 sürücülerinin geçiş yapmasını büyük oranda kolaylaştırıyor. Buna ek olarak sürücüler yeni bir asfalt tabakasıyla karşı karşıya olacaklar ve ayrıca F1, bu bölgeye normalde olduğundan 1 ay kadar geç geliyor. 

Tüm bu belirsizlikler Pirelli için durumu biraz zorlaştırıyor gibi görünüyor.

Pirelli'den Mario Isola, Avustralya Grand Prix hafta sonu öncesinde yaptığı açıklamada, "Pist muhtemelen hafta sonu başında pek fazla tutuşa sahip olmayacak fakat yarış yaklaştıkça bu durum değişecek."

"Yine de yağmur yağmaya başlarsa pist oldukça kayganlaşabilir."

"Ayrıca Melbourne'e önceki sezonlardan birkaç hafta sonra gidiyoruz. Güney yarım kürede sonbahar çoktan başladı, bu nedenle koşullar daha değişken olabilir." dedi.

Pirelli bu hafta sonu için için C2, C3 ve C5 lastikleri seçme kararı almıştı. Böylelikle C4 lastiği atlamış oldular.

Isola, "Lastikleri  geliştirirken C3 ve C4 hamurlar arasında nispeten küçük bir performans farkı olduğunu gördük."

"Yeni asfalt nedeniyle de Albert Park'ın bu en yumuşak lastiği denemek için mükemmel bir yer olduğuna inanıyoruz."

"Tüm bu faktörler, antrenman seanslarında takımlar ve sürücüler için yapacak çok iş olduğu anlamına geliyor." dedi.

Red Bull Racing team member with pirelli tyres

Red Bull Racing team member with pirelli tyres

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Biletler
paylaşım
yorumlar
Perez: "Şu noktada yeni kontratı düşünmüyorum"
Önceki haber

Perez: "Şu noktada yeni kontratı düşünmüyorum"
Yorumları görüntüle
Niels Dijksterhuis Daha fazlası
Niels Dijksterhuis
Magnussen: "Benim için harika bir gün değildi" Suudi Arabistan GP
Formula 1

Magnussen: "Benim için harika bir gün değildi"

F3 Bahreyn: Colapinto ilk sıralama turlarında pole pozisyonunu kazandı! Bahreyn
FIA F3

F3 Bahreyn: Colapinto ilk sıralama turlarında pole pozisyonunu kazandı!

Sözleşmesini uzatan Pourchaire, Sauber Akademisi'nde devam edecek
Formula 1

Sözleşmesini uzatan Pourchaire, Sauber Akademisi'nde devam edecek

Son Haberler

Pirelli, Avustralya'daki F1 hafta sonuna normalden farklı yaklaşıyor
Formula 1 Formula 1

Pirelli, Avustralya'daki F1 hafta sonuna normalden farklı yaklaşıyor

Perez: "Şu noktada yeni kontratı düşünmüyorum"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Şu noktada yeni kontratı düşünmüyorum"

F1 takımlarını büyük harcamalardan kurtarabilecek olan boya teknolojisi
Formula 1 Formula 1

F1 takımlarını büyük harcamalardan kurtarabilecek olan boya teknolojisi

Smedley: "Mercedes, hata yaptıklarını itiraf eden ilk takım olur"
Formula 1 Formula 1

Smedley: "Mercedes, hata yaptıklarını itiraf eden ilk takım olur"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.