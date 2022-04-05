Pirelli, Avustralya'daki F1 hafta sonuna normalden farklı yaklaşıyor

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Pirelli, Avustralya'daki yarış hafta sonuna bir dizi soru işaretiyle giriyor. Albert Park pisti tamamen yenilendi ve özellikle ikinci sektör tamamen değişmiş durumda. Organizasyon, Ocak ayında pistin tadilatını ve yenilemeyi tamamlarken, pistin orta noktasında bulunan şikan, daha akıcı bir bölüm haline getirildi.

Bu, F1 sürücülerinin geçiş yapmasını büyük oranda kolaylaştırıyor. Buna ek olarak sürücüler yeni bir asfalt tabakasıyla karşı karşıya olacaklar ve ayrıca F1, bu bölgeye normalde olduğundan 1 ay kadar geç geliyor.

Tüm bu belirsizlikler Pirelli için durumu biraz zorlaştırıyor gibi görünüyor.

Pirelli'den Mario Isola, Avustralya Grand Prix hafta sonu öncesinde yaptığı açıklamada, "Pist muhtemelen hafta sonu başında pek fazla tutuşa sahip olmayacak fakat yarış yaklaştıkça bu durum değişecek."

"Yine de yağmur yağmaya başlarsa pist oldukça kayganlaşabilir."

"Ayrıca Melbourne'e önceki sezonlardan birkaç hafta sonra gidiyoruz. Güney yarım kürede sonbahar çoktan başladı, bu nedenle koşullar daha değişken olabilir." dedi.

Pirelli bu hafta sonu için için C2, C3 ve C5 lastikleri seçme kararı almıştı. Böylelikle C4 lastiği atlamış oldular.

Isola, "Lastikleri geliştirirken C3 ve C4 hamurlar arasında nispeten küçük bir performans farkı olduğunu gördük."

"Yeni asfalt nedeniyle de Albert Park'ın bu en yumuşak lastiği denemek için mükemmel bir yer olduğuna inanıyoruz."

"Tüm bu faktörler, antrenman seanslarında takımlar ve sürücüler için yapacak çok iş olduğu anlamına geliyor." dedi.

Red Bull Racing team member with pirelli tyres Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images