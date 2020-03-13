Pirelli, Avustralya GP'nin iptalini destekledi

Perşembe günü bir McLaren çalışanında Coronavirüs tespit edilmesinin ardından İngiliz ekip yarıştan çekilmişti.

Bunun üzerine F1, FIA ve takımlar acil olarak toplantılar ve cuma günü itibariyle Avustralya Grand Prix'sini iptal ettiler.

Takımlardan bazıları yarışın iptaline karşı olsa da, pilotların büyük bir kısmı ve hatta hepsi yarışın iptalinden memnundu.

Ayrıca F1'in tek lastik tedarikçisi Pirelli de bu kararı desteklediklerini açıkladı.

Pirelli'den Mario Isola, "Pirelli olarak Formula 1, FIA ve Australian Grand Prix Corporation’ın bu hafta sonu düzenlenecek Grand Prix’yi iptal etme kararına katılıyoruz."

"Pirelli, Şampiyona’nın ortaklarından biri olarak bir süredir tüm dünyayı etkileyen sağlık sorunları nedeniyle alınan bu kararı anlıyor ve destekliyoruz."

"Sezonun ilk yarışını izlemek için Melbourne’a gelen tüm Formula 1 hayranları adına ise elbette düş kırıklığı hissediyoruz.” açıklamasını yaptı.

F1 bugün Bahreyn ve Vietnam yarışlarının da ertelendiğini duyurdu.