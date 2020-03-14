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Pirelli, Avustralya GP’nin iptalinden sonra 1800 F1 lastiğini hurdaya çıkarttı

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Pirelli, Avustralya GP’nin iptalinden sonra 1800 F1 lastiğini hurdaya çıkarttı
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
14 Mar 2020 12:20

Pirelli, Avustralya Grand Prix’sinin daha bir tur bile atılamadan iptal edilmesinden sonra 1800 Formula 1 lastiğini hurdaya çıkartmak durumunda kaldı, ancak bu lastikler Oxfordshire’daki bir çimento fabrikasında yakıt olarak kullanılacak.

Mevcut nesil lastikler ve jantlarla beraber Pirelli, jantlara takılmış olan ancak kullanılmamış lastikleri olası hasarlar sebebiyle hurdaya çıkarmak durumunda.

Deniz aşırı yarışlarda, jantları hava yoluyla taşımak takımların sorumluluğunda olduğu için, bunları çıkartmaktan başka bir seçenek yok.

Avrupa’da ise jantlara takılan ancak kullanılmayan lastikler, jantlara hâlâ takılı haldeyken karayoluyla taşınabilir ve sonraki yarışta yeniden kullanılabilir.

Pirelli, deniz aşırı hafta sonlarının sonlarında kullanılmayan lastikleri hurdaya çıkarıyordu ve hava durumu iyiyse genellikle 560 yağmur lastiğini çöpe atıyordu. Ancak Avustralya’daki durum, israf konusunda eşi benzeri görülmemiş bir durum oldu.

1800 kullanılmamış lastik ise deniz yoluyla şimdiden Bahreyn ve Vietnam’a da ulaşmış durumda.

Bu iki yarışın ertelenmesinden sonra, yarışların tekrar planlanması ihtimali nedeniyle lastikler orada tutulacak ve eğer yarışlar yapılmazsa sezon sonlarındaki bir yarışa götürülebilecek.

Melbourne’de Motorsport.com’a konuşan Pirelli motor sporları patronu Mario Isola, “Lastiklerin montajını perşembe günü öğleden sonra tamamladık ve sonrasında her şeyi sökmek zorunda kaldık.”

“Bahreyn ve Vietnam’da kullanılacak olan lastikler zaten orada, ancak bu bir sorun değil. Lastiklerin çoğu için deniz taşımacılığını kullanıyoruz ve termal kontrollü konteynırlardalar. Bu, onları depoda saklamak gibi. Bu, onlar için bir fark yaratmıyor. Eğer takvimde bir değişiklik olursa, onları kullanabiliriz.”

“Lastikler konusunda tek sorun, şimdiden jantlara takılmış olmaları. Çünkü bu durumda lastikler sökülecek.”

“Şu anki sınırlama şu: bir lastiği janttan çıkarttığımızda, lastik kordonuna yük bindiriyoruz ve açık şekilde lastiği yeniden takmaya emin olamıyoruz. Çünkü bu lastiklere etki eden kuvvetler çok yüksek seviyede. Bundan dolayı herhangi bir risk almak istemiyoruz.”

“Avrupa’daki yarışlar için bunları taşıyabiliriz, çünkü eğer bunları kullanmazsak jantlardan sökmeyiz ve kamyonlarımıza lastikleri ve jantları yükleyebiliriz.”

“Gelecekte jantlar için tek bir tedarikçiye ve standart bir tasarıma sahip olacağımızı göz önünde bulundurarak, lastikleri takmak, sökmek ve yeniden kullanmak için bir yol bulmak adına birlikte çalışmaya çalışacağız. Ancak hiç risk almadığımızdan emin olmak zorundayız.” ifadelerini kullandı.

Kullanılmış ve kullanılmamış lastikler, deniz taşımacılığı ile İngiltere’ye gönderiliyor ve burada yakıt olarak kullanılıyor.

“Daha az konteynıra sığdırmak için lastikleri eziyoruz ve İngiltere’ye geri gönderiyoruz ve Didcot yakınlarındaki bir çimento fabrikasında geri dönüştürüyoruz. Onları yüksek sıcaklıkta yakıyoruz ve enerji oluşturuyoruz, ancak kirlilik oluşturmuyoruz.”

“F1 lastiklerini geri dönüştürmek için birçok olası yolu araştırıyoruz, ancak şu anda tüm analizlerimizden sonra bunları geri dönüştürmek için kullandığımız yol bu.”

Pirelli, geçtiğimiz hafta Avustralya’da, koronavirüsün yayılmasını önlemek için özel önlemler de aldı.

“İnsanların bir araya gelmesini en aza indirgemek için montaj alanını düzenledik. Çünkü Pirelli, tüm takımlarla temas halinde. Bu yüzden de eğer herhangi bir temas varsa, virüsün her yere yayılmasını önlememiz gerek. Bundan dolayı, montaj alanında bunu akıllıca bir şekilde yönetmeye çalışıyorduk.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avustralya GP
Editör Adam Cooper

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