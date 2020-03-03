Pirelli, Avustralya GP için yapılan lastik tercihlerini açıkladı!

Pirelli, 2020 Formula 1 sezonunun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix'sine, C2, C3 ve C4 lastikleri götüreceğini açıklamıştı.

Mercedes ve Haas pilotlarına ek olarak Kimi Raikkonen ve Daniel Ricciardo, mümkün olan en yumuşak lastik tercihini yaptılar. Bu isimlerin tamamı 10 set C4, 2 set C3 ve bir set C2 lastik tercih etti.

Diğer tarafta Red Bull pilotları, Charles Leclerc, Nicholas Latifi, Pierre Gasly dokuz set C4, üç sek C3 ve bir set C2 lastik tercih etti.

McLaren pilotları, Sebastian Vettel, Daniil Kvyat ve George Russell ise dokuz set C4, ve ikişer set C3 ile C2 lastik tercihi yaptı.

Avustralya GP lastik tercihleri:

Pilotların lastik tercihleri Fotoğraf: Pirelli

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