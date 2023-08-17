Pirelli: "Avrupa yarışlarından sonra ıslak zemin lastikleri çöpe atılmıyor"

Geçtiğimiz yarışlarda Alternatif Lastik Tahsisi formatını ilk kez deneyen F1, bu kapsamda hafta sonu boyunca kullanılacak lastik seti sayısını 13'ten 11'e düşündü.

Daha da önemlisi, sıralama turlarının her bölümünde farklı bir hamurun kullanılması zorunlu tutuldu: Q1'de sert, Q2'de orta, Q3'te yumuşak hamur kullanıldı.

Lastik seti sayısının azaltılmasıyla birlikte toplam 17 ton ekipmandan tasarruf edildiği düşünülüyor, bu da sürdürülebilirlik endişelerinin giderilmesi açısından büyük bir adım.

Yapılan değişiklikler Cumartesi günü pole pozisyonu mücadelesini renklendirmiş gibi görünse de, bazı pilotlar lastik sayısının azaltılmasının antrenman seanslarını etkilediğini düşünüyor.

Pilotların vurguladığı bir diğer konu ise her hafta sonuna getirilen ve yağmur yağmadığında çöpe gittiği düşünülen ıslak zemin lastikleri.

Lewis Hamilton, "Bence sürdürülebilirlikten bahsetmek için bir ya da iki set lastikten kurtulmak yeterli değil."

"Her hafta sonu çok sayıda ıslak zemin lastiği çöpe atılıyor, hem de her hafta sonu." dedi.

Carlos Sainz ise, "Hafta sonu çok fazla ıslak zemin lastiği çöpe gidiyor, bizim de bunu çözmemiz gerekiyor. " ifadelerini kullandı.

Pirelli wet tyre Photo by: Erik Junius

Bu iddiaları yalanlayan Pirelli ise Avrupa yarışlarında kullanılmayan ıslak zemin lastiklerinin sonraki yarışlarda da kullanılmaya devam edildiğini açıkladı.

Pirelli motor sporları şefi Mario Isola, "Avrupa yarışlarında takımlara önceki yarışlardan kalan lastikleri tedarik etmekteyiz, lastikleri jantlardan bile çıkarmıyoruz."

"Denizaşırı etkinliklerde durum daha karmaşık çünkü jantların takımlarla birlikte seyahat etmesi gerekirken, lastiklerin gümrük nedeniyle bizimle birlikte gitmesi gerekiyor."

"Gelecekte lastikleri jantlardan söküp sonraki yarışlarda yeniden takabilme olanağına sahip olabilmek istiyoruz."

"Geçmişte tartıştığımız bir başka fikir de Bahreyn, Abu Dabi veya Cidde gibi genellikle güneşli hava koşullarına sahip yarışlarda tüm lastiklerin kullanılmamasıydı."

"Eğer buna yönelik bir prosedürümüz olsaydı, bu lastikleri diğer yarışlarda kullanabilirdik. Islak zemin lastiklerinin israf edilmesini önlemek için pek çok fikre sahibiz."

"Lastikleri söktüğümüzde ve jantlardan ayırdığımızda, onları İngiltere'ye Didcot'a geri gönderiyoruz, hemen hasar kontrolü yapılıyor."

"İlk yarışlarda yapılan analizlere baktığımızda, [kullanılamayacak] lastik yüzdesinin çok ama çok düşük olduğunu görüyoruz." dedi.