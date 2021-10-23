Pirelli: "Austin'de lastikler aşırı ısınıyor"

Amerika Grand Prix'sindeki hava koşulları, Formula 1'in son kez Austin'e geldiği iki yıl öncesinden farklı. Pistte, önceki yarışlara kıyasla hava çok daha sıcak ve bu da farklı bir lastik stratejisi oluşturulmasına sebep oluyor.

Pirelli'nin internet sitesinde Mario Isola, "Pist, toplam uzunluğunun yaklaşık %40'ı kadar yenilenmesine rağmen, 2019'daki son ziyaretimize kıyasla aşınma açısından büyük bir fark yok ve hatta daha da engebeli." dedi.

"Bunun yerine en büyük fark, hava durumu oldu. Hem pist hem de hava sıcaklıkları, birkaç yıl önce yaşanan soğuk koşullardan çok daha sıcak."

"Cuma gününün sıcak koşullarından da beklendiği gibi, özellikle son sektörde pistin şiddetli çekiş gerektiren kısmı göze alındığında, yumuşak C4 hamurlu arka lastikte biraz fazla ısınma oldu." dedi.

Pirelli tyres in the paddock Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Pirelli, Amerika GP'de iki pit stop yapılmasını bekliyor. Çoğu takım Q2'ye orta hamur lastiklerle çıkacak ve pistin aşındırmasıyla birlikte ikinci bir pit stop, muhtemelen gerekli olacak.

Isola, "Yumuşak lastikleri idare etmek kilit nokta olacak. Bu, takımların Cumartesi günü daha detaylı şekilde inceleyeceği bir şey. Büyük olasılıkla Pazar günü yarışa orta hamurda başlamak için, Q2'ye de orta hamur lastiklerle çıkacaklar ve yarıştaki stratejik fırsatları arttırmaya çalışacaklar."

"Ancak Cuma sabahı gördüklerimize bakarsak, orta hamur ile yumuşak hamur arasında büyük bir performans farkı var. Tabii yumuşak hamurun da avantajları var. Özellikle iki pit stop olası görünüyor." diye ekledi.