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Formula 1 / Son dakika

Pirelli, Austin'de 2020 lastiklerini test edecek

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Pirelli, Austin'de 2020 lastiklerini test edecek
28 Eki 2019 16:30

Pirelli, 2020 yılında kullanılacak C4 lastiğin ilk kez Austin'deki ilk seansta kullanılacağını söyledi.

Pirelli, gelecek yıl takımların talebi üzerine yeni lastikler hazırladı ve prototip lastikler daha önce çeşitli testlerde kullanıldı.

ABD Grand Prix'sinin cuma antrenmanlarında takımlar ilk kez 2020 sezonu için hazırlanan yumuşak lastiği kullanabilecekler.

Konu hakkında Amerika GP öncesi konuşan Mario Isola, konu hakkında daha fazla detay verdi.

Isola “Austin her zaman hem pistte hem pist dışında harika gösteriler sundu."

“Gelecek yarış özellikle önemli olacak, çünkü takımlar gelecek yıl kullanılacak lastikleri ilk kez cuma antrenmanlarında kullanacaklar."

"Bu, 2020 C4 yumuşak lastiğinin ilk kullanımı olacak. Takımlar her zaman olduğu gibi Abu Dabi Grand Prix'si sonrası Aralık ayında yapılacak iki günlük testte gelecek yılın lastiklerini test edecekler." 

"Austinde farklı viraj tipleri başta olmak üzere pek çok şey var. Ayrıca asfalt oldukça temsili. Bu yeni lastikleri ilk kez değerlendirmek için harika bir pist." dedi.

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