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Pirelli, Austin, Mexico City ve Interlagos'a götüreceği lastikleri açıkladı

Pirelli, Austin, Mexico City ve Sao Paulo'da yapılacak üçlü yarışa götüreceği lastik hamurlarını açıkladı.

Ekleyen:
Pirelli lastikleri
 

Formula 1'de sezonun 17. yarışı gelecek hafta sonu Katar'da yapılacak ve Pirelli buraya C1, C2 ve C3 lastikleri götüreceğini açıklamıştı.

Sonrasında yapılacak yarışlara götürülecek lastikler de bugün itibariyle belli olmuş durumda.

Pirelli'nin duyurusuna göre Amerika ve Sao Paulo'da, geçen yılla aynı lastikler yani C2, C3 ve C4 hamurlar kullanılacak.

Meksika'daki yarışta ise C3, C4 ve C5 lastiklerin kullanılmasına karar verildi.

Pirelli, 2024 sezonunda kullanılacak olan C4 hamuru da Meksika'ya getirecek. Cuma günkü antrenman seansında sürücüler, iki set C4 lastik alarak bunları test edecekler.

2023 lastik hamurları:

Grand Prix / Kadrolar C0 C1 C2 C3 C4 C5
Bahreyn - Sert Orta Yumuşak - -
Suudi Arabistan -  - Sert Orta Yumuşak  -
Avustralya -  - Sert Orta Yumuşak  -
Azerbaycan -  -  - Sert Orta Yumuşak
Miami -  - Sert Orta Yumuşak  -
Emilia-Romagna -  -  - Sert Orta Yumuşak
Monako -  -  - Sert Orta Yumuşak
ispanya - Sert Orta Yumuşak - -
Kanada -  -  - Sert Orta Yumuşak
Avusturya -  -  - Sert Orta Yumuşak
Büyük Britanya - Sert Orta Yumuşak - -
Macaristan -  -  - Sert Orta Yumuşak
Belçika -  - Sert Orta Yumuşak  -
Hollanda   Sert Orta Yumuşak    
İtalya       Sert Orta Yumuşak
Singapur -  -  - Sert Orta Yumuşak
Japonya - Sert Orta Yumuşak - -
Katar - Sert Orta Yumuşak - -
ABD (Austin) -  - Sert Orta Yumuşak  -
Meksika şehri -  -  - Sert Orta Yumuşak
Sao Paulo -  - Sert Orta Yumuşak  -

 

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