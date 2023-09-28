Pirelli, Austin, Mexico City ve Interlagos'a götüreceği lastikleri açıkladı
Pirelli, Austin, Mexico City ve Sao Paulo'da yapılacak üçlü yarışa götüreceği lastik hamurlarını açıkladı.
Formula 1'de sezonun 17. yarışı gelecek hafta sonu Katar'da yapılacak ve Pirelli buraya C1, C2 ve C3 lastikleri götüreceğini açıklamıştı.
Sonrasında yapılacak yarışlara götürülecek lastikler de bugün itibariyle belli olmuş durumda.
Pirelli'nin duyurusuna göre Amerika ve Sao Paulo'da, geçen yılla aynı lastikler yani C2, C3 ve C4 hamurlar kullanılacak.
Meksika'daki yarışta ise C3, C4 ve C5 lastiklerin kullanılmasına karar verildi.
Pirelli, 2024 sezonunda kullanılacak olan C4 hamuru da Meksika'ya getirecek. Cuma günkü antrenman seansında sürücüler, iki set C4 lastik alarak bunları test edecekler.
2023 lastik hamurları:
|Grand Prix / Kadrolar
|C0
|C1
|C2
|C3
|C4
|C5
|Bahreyn
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|-
|Suudi Arabistan
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Avustralya
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Azerbaycan
|-
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Miami
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Emilia-Romagna
|-
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Monako
|-
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|ispanya
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|-
|Kanada
|-
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Avusturya
|-
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Büyük Britanya
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|-
|Macaristan
|-
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Belçika
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Hollanda
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|İtalya
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Singapur
|-
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Japonya
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|-
|Katar
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|-
|ABD (Austin)
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Meksika şehri
|-
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Sao Paulo
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
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