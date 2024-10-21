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Formula 1 Amerika GP

Pirelli, Amerika GP kupalarının diğer tasarımlarla “olası benzerlikleri” nedeniyle geri çekildiğini doğruladı

Pirelli'nin ABD GP'sinin kazananları için hazırladığı özel “Heroo” kupaları, günlerce süren heyecana rağmen Pazar günü podyumda tamamlayanlara verilmedi.

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Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Pierre Gasly, Alpine A524, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Oscar Piastri, McLaren MCL38, startta pistin geri kalanı
Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lando Norris, McLaren MCL38, Pierre Gasly, Alpine A524, Oscar Piastri, McLaren MCL38, açılış turunda pistin geri kalanı
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Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38, Pierre Gasly, Alpine A524, açılış turunda pistin geri kalanı
Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Esteban Ocon ile mücadele ediyor, Alpine A524
Oscar Piastri, McLaren MCL38, Pierre Gasly, Alpine A524, Liam Lawson, RB F1 Team VCARB 01
Alex Albon, Williams FW46, pit stop yapıyor
Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lando Norris, McLaren MCL38
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 pit stop yaptıktan sonra
Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Lando Norris, McLaren MCL38, durduktan sonra pit kutusundan çıkıyor
George Russell, Mercedes F1 W15, pit stop yapıyor
Carlos Sainz, Ferrari SF-24, durduktan sonra pitten ayrılıyor
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, George Russell, Mercedes F1 W15
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lando Norris, McLaren MCL38, sahanın geri kalanı
Oscar Piastri, McLaren MCL38, Pierre Gasly, Alpine A524
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 ile mücadele ediyor
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, 1. virajda mücadele
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38 ile mücadele ediyor
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, 1. virajda mücadele
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Lando Norris, McLaren MCL38
Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 ile mücadele ediyor
Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 ile mücadele ediyor
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George Russell, Mercedes F1 W15
Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
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Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 2. pozisyon, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 1. pozisyon, Max Verstappen, Red Bull Racing, 3. pozisyon, podyumda
Max Verstappen, Red Bull Racing, 3. pozisyon, kupasını kaldırıyor
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 2. sırada, kupasını kaldırıyor
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Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 1. sıra, podyumda şampanya ile kutluyor
Podyumda 3. sırada yer alan Red Bull Racing pilotu Max Verstappen'e şampanya ve kupa
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 1. pozisyon, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 2. pozisyon, Max Verstappen, Red Bull Racing, 3. pozisyon, yarış sonrası basın toplantısında
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Austin'deki ABD GP'sinin sonunda kazanan Charles Leclerc, ikinci Carlos Sainz ve üçüncü Max Verstappen podyuma çıktılar ama bir şey eksikti. Aslında üç şey… ABD Grand Prix'sini podyumda tamamlayanların hiçbirine Pirelli'nin yarıştan önceki günlerde sergilediği ve çok konuşulan kupaları verilmedi.

Pirelli tarafından üretilen ve İtalyan sanatçı Matteo Macchiavelli tarafından tasarlanan “Heroo” adlı orijinal kupaların her biri siyah bir gövdeye ve karbon fiberden yapılmış eklemli kollara sahipti ve bitirme pozisyonuyla eşleşen krom bir kafası vardı: birinci için altın (gerçek altın tozu serpilmiş), ikinci için gümüş ve üçüncü için titanyum.

Pirelli yarıştan sonra Motorsport.com'a yaptığı açıklamada şirketin yarış organizatörü ile birlikte ve FIA'yı bilgilendirdikten sonra kupaları kullanımdan çektiğini çünkü diğer tasarımlarla olası benzerliklerden haberdar olduğunu doğruladı. (Kupalar Bearbrick markası tarafından yaratılan heykellere ve koleksiyon parçalarına çok benziyor.)

 

Sainz ve Verstappen, Cumartesi günü sıralama ödülleri olarak verilenlere benzer minyatür lastikleri havaya kaldırdı. Leclerc'in elinde uzun metalik tüp şeklinde bir kupa olduğu görüldü. Şirketin Motorsport.com'a yaptığı açıklamaya göre, Pirelli'nin orijinal kupaları kaldırmasının ardından her üçünün de şirketin ABD'deki ofislerinden birinden uçakla getirilmesi gerekti.

Pirelli hafta başında kupaları tanıttı ve yarıştan bir gün önce pit duvarında poz vererek ve kendi padok geçiş kimliklerini vererek onları gridde sergiledi. Pirelli ayrıca başlangıçta koleksiyonluk “sanat oyuncaklarının” halk için satışa sunulacağından bahsetmişti ki bu da sorunlara yol açmış olabilir.

Pazar günkü yarışın bitiminden bu yana, Pirelli kupalarla ilgili orijinal duyuru bağlantısını kendi basın sitesinden kaldırmaya kadar gitti.

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