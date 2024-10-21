Pirelli, Amerika GP kupalarının diğer tasarımlarla “olası benzerlikleri” nedeniyle geri çekildiğini doğruladı

Austin'deki ABD GP'sinin sonunda kazanan Charles Leclerc, ikinci Carlos Sainz ve üçüncü Max Verstappen podyuma çıktılar ama bir şey eksikti. Aslında üç şey… ABD Grand Prix'sini podyumda tamamlayanların hiçbirine Pirelli'nin yarıştan önceki günlerde sergilediği ve çok konuşulan kupaları verilmedi.

Pirelli tarafından üretilen ve İtalyan sanatçı Matteo Macchiavelli tarafından tasarlanan “Heroo” adlı orijinal kupaların her biri siyah bir gövdeye ve karbon fiberden yapılmış eklemli kollara sahipti ve bitirme pozisyonuyla eşleşen krom bir kafası vardı: birinci için altın (gerçek altın tozu serpilmiş), ikinci için gümüş ve üçüncü için titanyum.

Pirelli yarıştan sonra Motorsport.com'a yaptığı açıklamada şirketin yarış organizatörü ile birlikte ve FIA'yı bilgilendirdikten sonra kupaları kullanımdan çektiğini çünkü diğer tasarımlarla olası benzerliklerden haberdar olduğunu doğruladı. (Kupalar Bearbrick markası tarafından yaratılan heykellere ve koleksiyon parçalarına çok benziyor.)

Sainz ve Verstappen, Cumartesi günü sıralama ödülleri olarak verilenlere benzer minyatür lastikleri havaya kaldırdı. Leclerc'in elinde uzun metalik tüp şeklinde bir kupa olduğu görüldü. Şirketin Motorsport.com'a yaptığı açıklamaya göre, Pirelli'nin orijinal kupaları kaldırmasının ardından her üçünün de şirketin ABD'deki ofislerinden birinden uçakla getirilmesi gerekti.

Pirelli hafta başında kupaları tanıttı ve yarıştan bir gün önce pit duvarında poz vererek ve kendi padok geçiş kimliklerini vererek onları gridde sergiledi. Pirelli ayrıca başlangıçta koleksiyonluk “sanat oyuncaklarının” halk için satışa sunulacağından bahsetmişti ki bu da sorunlara yol açmış olabilir.

Pazar günkü yarışın bitiminden bu yana, Pirelli kupalarla ilgili orijinal duyuru bağlantısını kendi basın sitesinden kaldırmaya kadar gitti.