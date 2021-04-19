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Formula 1 / Son dakika

Pirelli, Aston Martin'in eleştirisine yanıt verdi

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Pirelli'den Mario Isola, Aston Martin'in kural değişikliklerine yönelik tepkisine ve eleştirisine yanıt verdi.

Pirelli, Aston Martin'in eleştirisine yanıt verdi

Geçen yıl takımlar, Pirelli ve FIA arasında yapılan görüşmelerin ardından, yere basma gücü seviyesini azaltabilmek adına taban kurallarında değişiklik yapılması fikri, tüm taraflarca kabul edilmişti.

Ancak sezon öncesi testlerinde ve ilk yarışta, bu kural değişikliklerinden en çok düşük taban eğimli araçların etkilendiği iddiası ortaya atıldı.

Mercedes'in desteklediği bu teori, Aston Martin tarafından daha da ileri taşındı ve İngiliz ekip, tur başına 1 saniye etkilendiklerini belirtti.

Aston Martin şimdi olayı daha da ileri boyuta taşıyor ve kurallarda değişiklik yapılmasını istiyor. Bu sayede hem düşük hem de yüksek taban eğimli araçların eşit düzeyde etkileneceğini, böylelikle de "daha adil" bir karar ortaya çıkacağını düşünüyor.

Ayrıca Pirelli de eleştirilerden nasibini aldı. Aston Martin'e göre başlangıçta lastiklerin aynı kalacağı açıklanmıştı fakat son anda fikir değiştirilerek yeni lastiklere geçildi. Bu da İngiliz ekibi etkileyen bir başka etkendi.

Isola bu tepkiye ise şöyle yanıt verdi: "Kurallarda yapılan herhangi bir değişiklik, bir tarafa daha çok uyarken, bir tarafa daha az uyar. Herkesi mutlu edemezsiniz."

"Fakat kimse, böyle bir salgının ortaya çıkmasını da beklemiyordu ve kimse bütün dünyanın bu salgın nedeniyle duracağını bilmiyordu."

"O dönem takımlarla görüştük, muhtemel çözümleri önerdik. FIA teknik düzenlemelerinde değişikliği yaptığı zaman, bu yıla uygun lastikler sağlayabileceğimizi garanti edemedik. Çünkü fabrikalar kapanmıştı, hepimiz evlerimizde kaldık ve hiçbir şey yapamadık."

"Bir gelişim fırsatı ortaya çıkar çıkmaz prototipler ürettik ve stabilitelerini kontrol etmek adına iç mekan testleri gerçekleştirdik. Ardından bu lastikleri pist üstünde test etme fırsatı bulduk. Bunu da ilk kez Portimao'da yaptık. Her şey hızlı şekilde gerçekleşti ve testler kısaydı."

"Herhangi bir takıma zarar verme hedefimiz yoktu, sadece tüm takımları etkileyen değişikliklere uyum sağladık ve bence en makul çözümü seçtik."

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Editör Kemal Şengül

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