Pirelli, Amerika ve Meksika GP'ye götüreceği lastikleri açıkladı
Pirelli, sezonun sonraki yarışlarına götüreceği lastik hamurlarını bugün itibariyle açıkladı.
Pirelli, bugün yaptığı açıklama ile takımların Amerika ve Meksika'da sahip olacağı lastik hamurlarını doğruladı.
Pirelli, takvimde yer alan ikinci Amerika yarışı olan COTA'ya, tıpkı Meksika'da olduğu gibi C2, C3 ve C4 lastikleri götürecek.
Bu yılın en çok kullanılan lastiği, her yarışa götürülen C3 hamuru olmaya devam ediyor. Ayrıca C2 ve C4 de yine çok sayıda yarışta tercih edildi.
Bu yıl için yapılan lastik tercihleri:
|Grand Prix
|C1
|C2
|C3
|C4
|C5
|Bahreyn
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|-
|Suudi Arabistan
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Avustralya
|-
|Sert
|Orta
|-
|Yumuşak
|Emilia-Romagna
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Miami
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|İspanya
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|-
|Monako
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Azerbaycan
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Kanada
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Büyük Britanya
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|-
|Avusturya
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Fransa
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Macaristan
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Belçika
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Hollanda
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|-
|İtalya
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Singapur
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|Japonya
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|-
|Amerika
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Meksika
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
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