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Formula 1 Haberler

Pirelli, Amerika ve Meksika GP'ye götüreceği lastikleri açıkladı

Pirelli, sezonun sonraki yarışlarına götüreceği lastik hamurlarını bugün itibariyle açıkladı.

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, Editör
Pirelli, Amerika ve Meksika GP'ye götüreceği lastikleri açıkladı
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Pirelli, bugün yaptığı açıklama ile takımların Amerika ve Meksika'da sahip olacağı lastik hamurlarını doğruladı.

Pirelli, takvimde yer alan ikinci Amerika yarışı olan COTA'ya, tıpkı Meksika'da olduğu gibi C2, C3 ve C4 lastikleri götürecek.

Bu yılın en çok kullanılan lastiği, her yarışa götürülen C3 hamuru olmaya devam ediyor. Ayrıca C2 ve C4 de yine çok sayıda yarışta tercih edildi.

Bu yıl için yapılan lastik tercihleri:

Grand Prix C1 C2 C3 C4 C5
Bahreyn Sert Orta Yumuşak - -
Suudi Arabistan - Sert Orta Yumuşak -
Avustralya - Sert Orta - Yumuşak
Emilia-Romagna - Sert Orta Yumuşak -
Miami - Sert Orta Yumuşak -
İspanya Sert Orta Yumuşak - -
Monako - - Sert Orta Yumuşak
Azerbaycan - - Sert Orta Yumuşak
Kanada - - Sert Orta Yumuşak
Büyük Britanya Sert Orta Yumuşak - -
Avusturya - - Sert Orta Yumuşak
Fransa - Sert Orta Yumuşak -
Macaristan - Sert Orta Yumuşak -
Belçika - Sert Orta Yumuşak -
Hollanda Sert Orta Yumuşak - -
İtalya - Sert Orta Yumuşak -
Singapur - - Sert Orta Yumuşak
Japonya Sert Orta Yumuşak - -
Amerika - Sert Orta Yumuşak -
Meksika - Sert Orta Yumuşak -
 
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