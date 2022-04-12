Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Verstappen: "Yaşadığımız sorunların net bir çözümü yok" Sonraki / Red Bull: "Perez, Avustralya'da Verstappen seviyesindeydi"
Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Pirelli, Albon'un stratejisine şaşırdı

Williams pilotu Alex Albon'un 57 turu aynı lastikle geçmesi, Pirelli'nin patronu Mario Isola'yı şaşırttı.

Casper Bekking
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Pirelli, Albon'un stratejisine şaşırdı
Haberi dinle

Williams F1 takımı, Avustralya Grand Prix'sine çok düşük beklentiler içerisinde gelmişti. Nicholas Latifi yarışa ancak 18. sıradan başlarken, takım arkadaşı Alexander Albon'un sıralama turlarından sonra aracında yeterince yakıt olmadığı için diskalifiye edildi.

İngiliz ekip bunun üzerine alternatif stratejiye odaklandı ve yarışa sert lastikle başladı. Sonrasında bu lastikleri yavaşça ısıttı ve nereye yükselebileceğini görmeye çalıştı.

Öndeki isimlerin pit stop yapması ve peş peşe attığı güçlü turlar sayesinde Albon, yedinci sıraya yükseldi. Son bölümde zorunlu pit stop nedeniyle pite girmesi gerekiyordu ve bunu da sondan bir önceki turda yaptı. 

57 tur aynı lastikle giden Albon, damalı bayrağı 10. sırada görerek bu yılki ilk puanını aldı.

Bu, sadece Williams için değil, aynı zamanda lastik tedarikçisi Pirelli için de beklenmedik bir sonuçtu.

CEO Mario Isola, Albon'un ilerlemesini hayretle takip etti.

“12 yıldır ilk kez, bir aracın tüm yarış boyunca aynı lastik setini kullandığı, böyle bir strateji deneyimledim. Dikkat çekici bir yaklaşım.”

“Tekrar görür müyüz? Bu daha çok lastik üzerindeki yüke bağlı. Elbette bu kez güvenlik aracı da yardımcı oldu."

"Williams, iyi bir tempoda lastikten en iyi şekilde yararlanmayı başardı. Bu önemli bir bilgi."

"Lastik battaniyelerinin artık daha daha düşük sıcaklıkta olması ve bu yeni lastik yelpazesiyle, lastik ısıtmak potansiyel bir sorun haline geliyor."

"Güvenlik aracı sonrası yarış yeniden başladığında, ilk turlar artık daha zor çünkü lastiği uygun şekilde ısıtmanız gerekir. Bu gerçekten dikkat çekici bir durum."

"Hâlâ bunun nasıl mümkün olabileceğini anlamaya çalışıyorum!”

"Elbette kendi hesaplamalarını yapmış olmalılar fakat birkaç tur erken pite girselerdi, en hızlı turu kovalayabilirlerdi. Bu, yumuşak lastikle elde edilebilir bir şey."

paylaşım
yorumlar
Verstappen: "Yaşadığımız sorunların net bir çözümü yok"
Önceki haber

Verstappen: "Yaşadığımız sorunların net bir çözümü yok"
Sonraki haber

Red Bull: "Perez, Avustralya'da Verstappen seviyesindeydi"

Red Bull: "Perez, Avustralya'da Verstappen seviyesindeydi"
Yorumları görüntüle
Casper Bekking Daha fazlası
Casper Bekking
Lego, yaklaşık 300 bin lego parçasından oluşan McLaren F1 aracı hazırladı Avustralya GP
Formula 1

Lego, yaklaşık 300 bin lego parçasından oluşan McLaren F1 aracı hazırladı

Marko: "Ferrari de artık 'bir numaraya' sahip olacak" Suudi Arabistan GP
Formula 1

Marko: "Ferrari de artık 'bir numaraya' sahip olacak"

Mercedes'i küçümsemeyen Marko: "Hamilton, Verstappen'in sadece 9 puan ardında"
Formula 1

Mercedes'i küçümsemeyen Marko: "Hamilton, Verstappen'in sadece 9 puan ardında"

Alexander Albon Daha fazlası
Alexander Albon
Albon: "Yarışta sıralama turları atmak puan almamızı sağladı" Avustralya GP
Formula 1

Albon: "Yarışta sıralama turları atmak puan almamızı sağladı"

Albon, yakıt eksiği nedeniyle sıralamalardan diskalifiye edildi! Avustralya GP
Formula 1

Albon, yakıt eksiği nedeniyle sıralamalardan diskalifiye edildi!

Albon: "F1 güvenlik aracı kurallarının daha fazla gözden geçirilmesi gerekebilir" Bahreyn GP
Formula 1

Albon: "F1 güvenlik aracı kurallarının daha fazla gözden geçirilmesi gerekebilir"

Williams Daha fazlası
Williams
Albon: "Yarışın bizim için daha zor geçmesini bekliyorduk" Bahreyn GP
Formula 1

Albon: "Yarışın bizim için daha zor geçmesini bekliyorduk"

Latifi: "Bahreyn testlerinin ardından bu kadar geride olmayı bekliyordum" Bahreyn GP
Formula 1

Latifi: "Bahreyn testlerinin ardından bu kadar geride olmayı bekliyordum"

Albon: "Aracın performansını daha da artırabiliriz" Bahreyn Mart Testi
Formula 1

Albon: "Aracın performansını daha da artırabiliriz"

Son Haberler

Mercedes'in aracının altında yanan ışık neydi?
Formula 1 Formula 1

Mercedes'in aracının altında yanan ışık neydi?

Avustralya Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler
Formula 1 Formula 1

Avustralya Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler

Alpine önemli güncellemeler üzerinde çalışıyor
Formula 1 Formula 1

Alpine önemli güncellemeler üzerinde çalışıyor

Brundle: "Sainz destek rolüne çekilebilir"
Formula 1 Formula 1

Brundle: "Sainz destek rolüne çekilebilir"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.