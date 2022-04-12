Pirelli, Albon'un stratejisine şaşırdı

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Williams F1 takımı, Avustralya Grand Prix'sine çok düşük beklentiler içerisinde gelmişti. Nicholas Latifi yarışa ancak 18. sıradan başlarken, takım arkadaşı Alexander Albon'un sıralama turlarından sonra aracında yeterince yakıt olmadığı için diskalifiye edildi.

İngiliz ekip bunun üzerine alternatif stratejiye odaklandı ve yarışa sert lastikle başladı. Sonrasında bu lastikleri yavaşça ısıttı ve nereye yükselebileceğini görmeye çalıştı.

Öndeki isimlerin pit stop yapması ve peş peşe attığı güçlü turlar sayesinde Albon, yedinci sıraya yükseldi. Son bölümde zorunlu pit stop nedeniyle pite girmesi gerekiyordu ve bunu da sondan bir önceki turda yaptı.

57 tur aynı lastikle giden Albon, damalı bayrağı 10. sırada görerek bu yılki ilk puanını aldı.

Bu, sadece Williams için değil, aynı zamanda lastik tedarikçisi Pirelli için de beklenmedik bir sonuçtu.

CEO Mario Isola, Albon'un ilerlemesini hayretle takip etti.

“12 yıldır ilk kez, bir aracın tüm yarış boyunca aynı lastik setini kullandığı, böyle bir strateji deneyimledim. Dikkat çekici bir yaklaşım.”

“Tekrar görür müyüz? Bu daha çok lastik üzerindeki yüke bağlı. Elbette bu kez güvenlik aracı da yardımcı oldu."

"Williams, iyi bir tempoda lastikten en iyi şekilde yararlanmayı başardı. Bu önemli bir bilgi."

"Lastik battaniyelerinin artık daha daha düşük sıcaklıkta olması ve bu yeni lastik yelpazesiyle, lastik ısıtmak potansiyel bir sorun haline geliyor."

"Güvenlik aracı sonrası yarış yeniden başladığında, ilk turlar artık daha zor çünkü lastiği uygun şekilde ısıtmanız gerekir. Bu gerçekten dikkat çekici bir durum."

"Hâlâ bunun nasıl mümkün olabileceğini anlamaya çalışıyorum!”

"Elbette kendi hesaplamalarını yapmış olmalılar fakat birkaç tur erken pite girselerdi, en hızlı turu kovalayabilirlerdi. Bu, yumuşak lastikle elde edilebilir bir şey."