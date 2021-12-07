Pirelli: "Abu Dhabi'nin yenilenen pistinde ön lastiklerdeki baskı daha da artacak"

Abu Dhabi'de gerçekleştirilecek yarış, destansı 2021 Formula 1 sezonunun son yarışı olacak ve heyecan tavan yapmış durumda. Max Verstappen ve Lewis Hamilton, şu anda kıyasıya bir rekabet içerisine girmiş durumdalar ve son yarışa aynı puanla gidiyorlar.

Yas Marina pisti bu yıl büyük değişikliklere uğradı ve son yıllarda "sıkıcı" olarak yorumlanan pist, geçişleri artırmak amacıyla yenilendi. Artık pistin bazı virajları, eskisine kıyasla daha hızlı.

Bu, Pirelli'nin son yıllarda pistle alakalı sahip olduğu verilere güvenemeyeceği anlamına geliyor.

Pirelli Motorsport patronu Mario Isola, "Yas Marina Pisti, yılın son yarışı için tanıdık bir yer ancak pistte yapılan değişikliklerle beraber farklı sürprizler ortaya çıkacak ve güzel bir sezona heyecan verici bir final olacak."

“Yeniden asfaltlanmış bölümler de dahil olmak üzere yeni düzeni ilk kez kullanacağız. Hazırlık aşamasında, elimizdeki simülasyonlara ve diğer bilgilere güvenmek zorundayız.” dedi.

Abu Dhabi pisti hiçbir zaman ön lastikler için zorlayıcı bir pist olmadı ancak bu durum pistin yenilenmesiyle değişebilir.

Isola, artık ön lastiklerin daha fazla zorlanacağını söyledi fakat bu hafta sonu en yumuşak lastiklerin kullanılacağını doğruladı.

"Genel olarak daha hızlı olacak, virajlar daha hızlı olacak ve bu nedenle tüm pist daha hızlı hale gelecek"

"Bu, daha fazla geçiş fırsatına yol açacak. Lastikler açısından bakarsak, özellikle ön lastikler olmak üzere lastiklerde daha fazla dikey basınca yol açacak."

"Lastik aşınmasının önemli ölçüde değişmesini beklemiyoruz, bu yüzden en yumuşak hamurları tercih ettik."

Formula 1 lastik tedarikçisi için son yarıştan sonraki günler muhtemelen daha da önemli olacak çünkü yarıştan hemen sonra, 2022 için planlanan lastikler test edilecek.

"Yarıştan sonra takımlar, sahip oldukları 2022 test araçları ile ilk kez 18 inç lastiklerin son versiyonunu test edecekler."

"Böylelikle Şubat ayında yeni araçlar tanıtılmadan önce yeni 2022 lastik hamurlarını ilk kez pistte göreceğiz."