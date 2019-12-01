Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Yarış:
01 Saat
:
38 Dakika
:
25 Saniye
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Pirelli, Abu Dhabi GP'de tek pit stop bekliyor

paylaşım
yorumlar
Pirelli, Abu Dhabi GP'de tek pit stop bekliyor
Ekleyen:
, Editör
1 Ara 2019 10:57

Pirelli, Abu Dhabi Grand Prix'sinde en hızlı seçeneğin tek pit stop olacağını, bu yüzden de tek pit stopun tercih edilmesini bekliyor.

Pirelli'nin cuma günü topladığı verilere göre, "en hızlı" stratejiler tek pit stop olacak.

Yarışa yumuşak lastikle başlanması ve 7 ila 14. turlarda pite girilip, sert lastikle damalı bayrağın görülmesi en hızlı strateji olacak.

Yarışa orta hamurlarla başlayanlar ise 10 ila 18. turlar arasında pite girip sert lastiğe geçebilir ve sonrasında aynı lastikle finiş görebilir. Bu strateji de Pirelli'ye göre hemen hemen aynı avantajı getirecek.

Pirelli'ye göre yarışa yumuşak lastikle başlayanlar 18-22. turlar arasında pite girip, orta lastikle finiş görebilir. Fakat bu strateji önceki iki stratejiye kıyasla daha yavaş bir strateji olacak.

Çift pit stop stratejisi ise Pirelli'ye göre en yavaş strateji olacak. Yarışa yumuşak lastiklerle başlayanlar 7 ila 10 tur arasında pite girip yine yumuşak lastiğe geçebilir ve yine 7 ila 10 turluk bölümün ardından sert lastikle finiş görebilir. 

Konu hakkında konuşan Mario Isola, "Geniş pit stop aralığıyla yarın taktiksel bir yarış olacak ve strateji mücadelesi Sebastian Vettel'in ikinci bölümde yumuşak lastiği seçen tek ön grup pilotu olmasıyla zaten başladı."

"Orta lastiklerle başlayanlar daha uzun bir ilk bölüm atmayı düşünüyorlar ancak ilk onun büyük kısmının kullanacağı yumuşak lastik, yarışın başında daha hızlı olacak. Yarış şartlarında orta ve yumuşak lastikler arasındaki zaman farkı tur başına yarım saniye olmalı."

"Bu ilginç bir mücadele oluşturacak. Takımlar kendileri için olumlu bir sonuç elde edebilmek için stratejiyi kullanacaklar." dedi.

Sonraki haber
Abu Dhabi GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

Önceki haber

Abu Dhabi GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
Yarış Başlangıç:
01 Saat
:
38 Dakika
:
25 Saniye
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Abu Dhabi GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

1s
2
Formula 1

Galeri: Ferrari ile yarışmamış F1 şampiyonları

3s
3
Formula 1

Vettel: "Aynı sorunlar yarışta devam edecek"

2s
4
Formula 1

Pirelli, Abu Dhabi GP'de tek pit stop bekliyor

33dk
5
Formula 1

Abu Dhabi GP: Sezonun son pole pozisyonu Hamilton'ın!

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Pirelli, Abu Dhabi GP'de tek pit stop bekliyor
F1

Pirelli, Abu Dhabi GP'de tek pit stop bekliyor

Abu Dhabi GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
F1

Abu Dhabi GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

Abu Dhabi'de 2018'e kıyasla en çok McLaren gelişti
F1

Abu Dhabi'de 2018'e kıyasla en çok McLaren gelişti

Abu Dhabi GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler
F1

Abu Dhabi GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler

Abu Dhabi GP öncesi: Yarış gridi
F1

Abu Dhabi GP öncesi: Yarış gridi

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.