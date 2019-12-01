Pirelli, Abu Dhabi GP'de tek pit stop bekliyor

Pirelli'nin cuma günü topladığı verilere göre, "en hızlı" stratejiler tek pit stop olacak.

Yarışa yumuşak lastikle başlanması ve 7 ila 14. turlarda pite girilip, sert lastikle damalı bayrağın görülmesi en hızlı strateji olacak.

Yarışa orta hamurlarla başlayanlar ise 10 ila 18. turlar arasında pite girip sert lastiğe geçebilir ve sonrasında aynı lastikle finiş görebilir. Bu strateji de Pirelli'ye göre hemen hemen aynı avantajı getirecek.

Pirelli'ye göre yarışa yumuşak lastikle başlayanlar 18-22. turlar arasında pite girip, orta lastikle finiş görebilir. Fakat bu strateji önceki iki stratejiye kıyasla daha yavaş bir strateji olacak.

Çift pit stop stratejisi ise Pirelli'ye göre en yavaş strateji olacak. Yarışa yumuşak lastiklerle başlayanlar 7 ila 10 tur arasında pite girip yine yumuşak lastiğe geçebilir ve yine 7 ila 10 turluk bölümün ardından sert lastikle finiş görebilir.

Konu hakkında konuşan Mario Isola, "Geniş pit stop aralığıyla yarın taktiksel bir yarış olacak ve strateji mücadelesi Sebastian Vettel'in ikinci bölümde yumuşak lastiği seçen tek ön grup pilotu olmasıyla zaten başladı."

"Orta lastiklerle başlayanlar daha uzun bir ilk bölüm atmayı düşünüyorlar ancak ilk onun büyük kısmının kullanacağı yumuşak lastik, yarışın başında daha hızlı olacak. Yarış şartlarında orta ve yumuşak lastikler arasındaki zaman farkı tur başına yarım saniye olmalı."

"Bu ilginç bir mücadele oluşturacak. Takımlar kendileri için olumlu bir sonuç elde edebilmek için stratejiyi kullanacaklar." dedi.