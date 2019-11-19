Pirelli, Abu Dhabi GP lastik tercihlerini açıkladı
Pirelli, 2019 sezonunun son yarışı olan Abu Dhabi GP için pilotların yaptığı lastik tercihlerini açıkladı.
Pirelli, Abu Dhabi Grand Prix'sine elindeki en yumuşak lastikler olan C3, C4 ve C5 lastikleri getirme kararı almıştı.
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Ferrari pilotu Charles Leclerc, Renault'dan Nico Hulkenberg, Haas'tan Romain Grosjean, Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi, Racing Point'ten Lance Stroll, McLaren'dan Lando Norris ve Racing Point pilotları hafta sonu için sekiz set C5, üç set C4 ve iki set C3 lastik tercihi yaptılar.
Dieğr tarafta Sebastian Vettel, Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen, Carlos Sainz ve Kimi Raikkonen sekiz set C5, dört set C4 ve bir set C3 lastik tercihi yaptılar.
Red Bull pilotları, Robert Kubica ve Daniil Kvyat dokuz set C5, üç set C4 ve bir set C3 lastik tercih ederken, Pierre Gasly ve George Russell dokuz set C5, iki set C4 ve iki set C3 lastik tercih etti.
Abu Dhabi GP lastik tercihleri:
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Bu Haber Hakkında
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|Editör
|Kemal Şengül
Pirelli, Abu Dhabi GP lastik tercihlerini açıkladı
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