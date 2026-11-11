Formula 1 Sao Paulo GP

Pirelli, 2027 için yağmur ve geçiş lastiklerinin tasarımını değiştiriyor

Pirelli, Brezilya GP'sinde pilotlardan eleştiri alan yağmur ve geçiş lastiklerinin sorunlarını çözmek amacıyla 2027 için yeni bir tasarım üzerinde çalıştığını doğruladı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 11 Kas 2026 13:45

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Interlagos'taki yağmurlu hafta sonunda geçiş ve yağmur lastiklerinin performansı, grid genelinde büyük memnuniyetsizlik yarattı. 2026'daki yeni teknik kurallar ve aktif aerodinamik sistemlerinin getirdiği değişkenler nedeniyle lastik basınçlarının artırılması, pilotların sürüş hissini olumsuz etkilerken lastikler özellikle düşük sıcaklıklarda ideal çalışma aralığına ulaşmakta ve yeterli yol tutuşu sağlamakta zorlandı.

Pirelli, pilotlardan gelen geri bildirimler doğrultusunda 2027 lastikleri üzerindeki geliştirme çalışmalarını hızlandırdı.

Pilotlar yol tutuş ve ısınma sorunlarından şikâyetçi

Brezilya'daki değişken hava koşullarında araçların dengesiz davrandığını vurgulayan pilotlar, lastiklerin çalışma aralığına ulaşamadığını ve ön ile arka aks arasındaki dengeyi korumanın neredeyse imkânsız olduğunu belirtmişti.

Williams pilotu Carlos Sainz, geçiş ve yağmur lastiklerinin performansının yetersiz kaldığını belirterek özellikle arka lastiklerin ısınma süreci ve yol tutuş konusunda Pirelli ile birlikte gelişim sağlanması gerektiğini vurgulamıştı.

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Lastiklerin formasyon turunda dahi yeterince ısınmamasının ciddi bir sorun oluşturduğunu belirten Racing Bulls pilotu Liam Lawson ise şunları söylemişti: "En büyük sorun pistteki sıcaklıklardı.”

“Formasyon turlarında pistte daha az su olmasına rağmen araçlar neredeyse sürülemez haldeydi ve sıcaklıklar sürekli düşmeye devam ediyordu.”

“Yarışın başlangıcını atlatmayı başardık ancak çok yağmur yağdığı anlarda mesele yalnızca pistte biriken su olmuyor, aynı zamanda lastikleri de ısıtamıyoruz.”

“Eğer Las Vegas gibi bir pistte yarışırken yağmur yağarsa, başımızın büyük derecede belada olacağını düşünüyorum."

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Williams pilotu Alex Albon, geçiş lastiklerinin tur ilerledikçe aşındığını ve yeterli çalışma sıcaklığına ulaşamadığını, bunun da kaçınılmaz olarak tutuş kaybına ve sürüş zorluklarına yol açtığını belirtmişti.

Alpine pilotu Pierre Gasly ise geçiş lastiklerinin önceki yıllara kıyasla çok daha az tutuş sağladığını ve özellikle Brezilya'daki son bölümde aracını buz üzerinde sürüyormuş gibi hissettiğini dile getirmişti.

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Haas pilotu Ollie Bearman da benzer yorumlarda bulunarak yeni lastiklerin geçen yıla göre daha sert olduğunu ve ısıtılmalarının zorlaştığını ifade etmiş, 2026 kurallarındaki düzlük modu ve sürüş yüksekliği gibi değişikliklerin lastik tasarımını zorlaştırdığına dikkat çekmişti.

Pist yüzeyinin lastik performansındaki belirleyici rolüne dikkat çeken Mercedes pilotu George Russell ise konuyu şöyle özetlemişti: “Sürüş yaptığımız üç pistin çok pürüzlü asfaltlara sahip olduğunu ve Malezya'nın yağmurda bile sıcak olduğunu hatırlamanın önemli olduğunu düşünüyorum.”

“Singapur'daki sprint yarışı da aşırı sıcaktı ve Brezilya sıralama turlarında yağmur yağmasına rağmen hava 30 derece, pist 30 dereceydi. Belki de Spa'da hava sıcaklığının 15 derece olduğu koşullarda çok daha farklı geri bildirimlerden bahsediyor olabilirdik.”

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Pirelli, 2027 için planlarını açıkladı

Eleştirilerin ardından açıklamalarda bulunan Pirelli Motor Sporları Direktörü Dario Marrafuschi, 2027 sezonu için özellikle geçiş lastiklerinin ısınma performansına odaklanan değişiklikler üzerinde çalıştıklarını doğruladı.

Pirelli'nin geliştirme planlarını aktaran Dario Marrafuschi, şu açıklamaları yaptı: “Lastik geliştirme süreci devam ediyor ve önümüzdeki yıl için farklı tasarımlar planlıyoruz.”

“Bazı pilotlar ısınma sürecinden şikâyet ediyordu, bu nedenle önümüzdeki yıl için geçiş lastiklerinin ısınma aşaması üzerinde çalışıyoruz.”

“Bu durum bu yılki tasarımımızdan memnun olmadığımız anlamına gelmiyor, çünkü Malezya, Singapur ve Brezilya'da çok iyi yarışlar geçirdik. Ancak bir optimizasyon yapılabilir. Pilotların yorumlarını her zaman dikkatli bir şekilde dinliyoruz."

Yeni yağmur ve geçiş lastiklerinin detayları, FIA ile yürütülen testlerin ardından aralık ayında netlik kazanacak.

Pirelli

Fotoğraf: Pirelli

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