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Pirelli, 2026 için daha hafif ve daha küçük lastikler bekliyor

Formula 1’in lastik üreticisi Pirelli, FIA’nın 2026’daki yeni düzenlemelerle araç ağırlıklarını düşürmeyi düşünmesi nedeniyle daha hafif ve daha küçük lastiklere dönmeyi bekliyor.

Editör Burak Yasul
Yayın tarihi
Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport, talks to the press

F1 teknolojisi ile yol otomobilleri arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için 2022’de yer etkisi çağının gelişiyle lastik ebadı 26.4 inçten ( 13 inç jant ) 28.3 inçe ( 18 inç jant ) geçilmişti.

2010-2016 nesil otomobillere kıyasla 2.4 inç daha geniş ön lastik, 3.15 inç daha geniş arka lastiklere geçişin olduğu 2017 sezonunun ardından verilen kararlardan biriydi.

Daha geniş lastikler ve daha büyük jantlarla minimum ağırlık 798 kilograma çıkmış durumda. Bu ağırlıkla beraber daha hantal hale gelen otomobiller önden kayma problemleri yaşıyor.

Pirelli, bir sezon opsiyonla F1 lastik tedarikçisi anlaşmasını 2027 yılına kadar uzattı. Pirelli, daha küçük lastiklere geri dönmek için 2026 düzenlemelerinin açıklanmasını bekliyor.

Pirelli motor sporları direktörü Mario Isola, medyaya verdiği demeçte, “2026’da yeni bir otomobilimiz ve muhtemelen yeni lastik ebadımız olacak.”

“Daha küçük ve daha hafif lastikler mümkün. Henüz açıklanmadı ama bu bir sır değil. Daha hafif otomobiller, daha çevik otomobiller tasarlamak için lastikleri de unutmamalıyız.”

“Dolayısıyla daha küçük lastikler üretmemiz gerekebilir. Geçmişte yaptığımız gibi daha küçük lastikler tedarik etmemiz gerekirse bunu 2026 yapacağız.”

Pirelli Tyre

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Pirelli Tyre

“Tüm paydaşlar tarafından belirlenen hedefe uygun bir lastik tasarlamak için paydaşların taleplerini takip etmek Formula 1 ile yaptığımız anlaşmanın bir parçasıdır.” dedi.

Isola, mevcut yapının tamamen ağırlık tasarrufu teknolojisine dayandığı göz önüne alındığında, lastik boyutunu küçültmenin lastiği daha hafif yapmanın birincil yolu olduğunu sözlerine ekledi.

“Lastiklerin üretiminde halihazırda çok hafif olan yüksek teknoloji ürünler kullanıyoruz.”

“Lastiğe çok fazla ağırlık yüklerseniz daha fazla ısı üretirsiniz. Daha fazla ısı üretmek, lastiğin performansı ve dayanıklılığı için iyi olmayan kabarma veya başka durumlar yaratma riski oluşturur.”

“Silverstone’da, yeni yapıdaki lastikleri üretmeye karar verdiğimizde, aynı ağırlıkta daha dayanıklı bir malzeme ortaya çıktı.”

“Bu nedenle, yeni malzemeler üzerindeki  araştırma ve geliştirme çalışmalarımız, takviyeli malzemeler ve bileşikler için özel bir departmanımız mevcut, her zaman malzemenin direncini arttırmaya ve ağırlığını mümkün oldukça düşük tutmaya çalışıyor.”

“Bu yol otomobilleri teknolojisi için de faydalı bir durum.”

Pirelli ayrıca, pilotların yüksek seviyedeki aşınma ile ilgili şikayetlerinin artması üzerine 2025 lastikleri için analizlere başlamak üzere olduğunu da açıkladı.

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