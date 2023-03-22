Pirelli, 2025 sonrası için F1'e lastik tedarik etmeye devam etmek istiyor
Pirelli, 2025 F1 sezonu ve sonrası için FIA tarafından açılan ihaleye büyük ilgi gösteriyor.
Pirelli, 2011 yılından bu yana Formula 1'in tek lastik tedarikçisi konumunda ve zaman zaman sorunlar yaşansa da, spora büyük destek verdiler.
Taraflar arasındaki anlaşma, 2024 sonunda bitiyor ve ardından yeni bir döneme girilecek. Bu dönem için FIA yeni bir ihale başlatma kararı aldı.
Buna göre ihaleyi kazanan üretici 3+1 yıl süreyle Formula 1, Formula 2 ve Formula 3 serilerine lastik tedarik edecek.
Mevcut lastik tedarikçisi Pirelli de bu ihaleye katılmak istediğini doğruladı.
Pirelli tarafından yapılan açıklamada, "FIA, 2025-2027 yılları arasındaki üç yıllık dönem için Formula 1, Formula 2 ve Formula 3 lastiklerinin tedarikine yönelik bir sonraki ihaleye katılmak üzere bir davet yayınladı. Bu davette 2028 yılı için de bir opsiyon bulunuyor."
"Belgede, mevcut lastiklerle büyük ölçüde uyumlu olan, yarış teknolojisinin yol lastiklerine aktarılmasını içeren ve çevresel sürdürülebilirliğe odaklanan teknik özellikler belirtiliyor."
"FIA tarafından açıklanan konsept Pirelli'nin motor sporları stratejisiyle yakından bağlantılı ve bu nedenle -tedarike- büyük ilgi göstermekteyiz." ifadeleri kullanıldı.
Pirelli, nihai kararını FIA belgesinin detaylı şekilde incelemesinin ardından alacak.
İtalyan üretici yeni dönem için de lastik tedariği konusunda "favori" konumunda.
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