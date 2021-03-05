Pirelli, 2024 sonuna kadar F1'in resmi lastik tedarikçisi olacak

Pirelli'nin F1 ile resmi lastik tedarikçisi olmak için imzaladığı son anlaşma, 2020 ile 2023 seneleri arasını kapsıyordu. Bu anlaşma kapsamında 2020'de geleneksel 13 inçlik lastikler tedarik edilecek, takip eden 3 yıl boyunca ise 18 inçlik lastikler hazırlanacaktı.

Ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle normalde 2021'de başlaması gereken yeni kurallar 2022'ye ertelendi. Bu, Pirelli'nin yaptığı anlaşmanın aksine sadece 2 yıl (2022, 2023) boyunca 18 inç lastikleri tedarik edeceği manasına geliyordu.

Pirelli'nin bu lastikler için yaptığı büyük yatırım nedeniyle adil olmayan bir durumun oluştuğu kabul edildi ve F1, Pirelli ile olan anlaşmasını bir sene daha uzattı. Bu, Pirelli'nin 2024 sonuna kadar F1'in resmi lastik tedarikçisi olmaya devam edeceği manasına geliyor.

FIA Başkanı Jean Todt, "F1 ve Pirelli'ye bu en zor dönemde spor için gösterdikleri işbirliklerinden, esnekliklerinden ve adanmışlıklarından dolayı teşekkür etmek istiyorum."

"COVID-19 işlerimizin tüm yönlerinde önemli zorluklara neden oldu ancak mantıklı ve pragmatik bir şekilde birlikte çalışarak, F1'in uzun vadeli istikrarının ve gücünün azalmadan kalmasını sağladık."

"18 inç jantlara ve lastiklere geçiş, F1 araçları için kesinlikle daha heyecan verici bir imaj sağlayacak ancak aynı zamanda en üst düzeyde performans gösterecek lastikler sunmaya devam ederken, Pirelli adına çok fazla yatırım ve geliştirme gerektiren önemli bir teknik zorluk da ortaya koydu."

"Bunun ışığında ve pandemi yüzünden yeni kuralların ertelenmesinin gerekmesi nedeniyle, lastik tedarik anlaşmasının uzatılması mantıklıydı." dedi.

F1 CEO'su Stefano Domenicali de tedarik anlaşmasını bir sene uzatmanın doğru çözüm olduğunu söyledi.

Domenicali, "Pandemi, dünya çapında bir kargaşaya neden oldu ve F1 bundan muaf değil. Bu nedenle geçen yıl kuralları bir yıl kadar yani 2022'ye ertelemek için gerekli önlemleri aldık. Pirelli ile ortaklığımızdan gurur duyuyoruz ve bu zamanlama değişikliğine yapıcı yaklaşımlarından dolayı kendilerine minnettarız."

"Pirelli, lastiklerin F1'deki stratejik rolünün çok farkında. Onların, ürünlerinin yeni teknik kurallarda performans ve dayanıklılık arasındaki en iyi dengeyi temsil etmesini sağlamak için çok çalıştıklarını biliyoruz." dedi.

Pirelli CEO'su Marco Tronchetti Provera, "Dünya motor sporlarının zirvesindeki varlığımızı 2024 yılının sonuna kadar uzatacak olan bu anlaşmaya vardığımız için çok mutluyuz. Motor sporları DNA'mızın bir parçasını oluşturuyor ve F1, yolda kazandığımız bilgileri yol otomobili lastiklerimize uygulamamıza olanak tanıyan bir açık hava laboratuvarını temsil ediyor." dedi.