Pirelli, 2024 lastiklerini zamanında teslim edebileceğini düşünmekte
Pirelli, battaniyesiz lastiklerin şimdilik rafa kalkmasının ardından kısa süre içinde 2024 lastiklerini takımlara sunmak durumunda, ancak takvimde bir sıkıntı yok.
Pirelli'nin prototip lastikleri, Alpine ve Red Bull tarafından İtalya GP'sinden sonra Monza'da yapılacak bir testte ve tüm takımlar tarafından Japonya ve Meksika'da Cuma seanslarında test edilecek.
İtalyan üretici Temmuz ayına kadar tüm sezon içi lastik testlerini 2024'ten itibaren kullanıma girmesini umduğu battaniyesiz lastiklerine ayırdı.
Ancak F1 Komisyonu'ndan çıkan karar en az bir sezon daha battaniyesiz lastiklerle devam etmek oldu, dolayısıyla Pirelli gelecek yıl için standart lastiklere odaklanmak zorunda kaldı.
Buradaki zorluk, Pirelli'nin her sezon lastiklerini bir sonraki yıl için öngörülen daha yüksek yere basma gücü seviyeleriyle başa çıkacak şekilde geliştirmesi gerekmesi, ancak battaniyesiz lastiklere odaklanılması nedeniyle zaman kısıtlı.
Yeni lastiklerin 1 Aralık'a kadar, yani 2024 lastiklerinin Abu Dhabi GP'sini takip eden testte tüm takımlar tarafından denenmesinden hemen sonra onaylanması gerekiyor.
Pirelli technicians work on some tyres
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
Autosport'a konuşan Pirelli baş mühendisi Simone Berra, "Araçların sürekli gelişim halinde olduğunu biliyoruz.
"Lastiğin dayanıklılığını, yorulma direncini ve artan aero yükü nedeniyle dalgalanmasına karşı direncini sürekli olarak iyileştirmemiz gerekmekte."
"Ayrıca mevcut hamur yelpazesini geliştirmek istiyoruz, özellikle de beklenenden biraz daha az performans gösteren hamurlar üzerinde çalışıyoruz."
"Takımlar gelecek yıla yönelik simülasyonları Haziran ayında kullanıma sundular, dolayısıyla tüm verileri işlemek ve gelecek yıl için yük açısından hedefin ne olduğunu anlamak için birkaç ay zamanımız oldu."
"Yeni malzemelerle, yeni bir yapıyla ve yeni bir geometriyle ilerlemeye devam ediyoruz, yani mümkün olduğunca çok çalışıyoruz."
"Açıkçası, bir noktadan sonra direkt felsefe değişikliği gerekmekte, ancak şu an için mevcut yapı üzerinde çalışarak ve farklı yeni çözümlerle yola devam ederek iyi sonuçlar elde ettik." dedi.
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