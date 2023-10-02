Pirelli, 2024 için C2 hamurunu değiştirmekten vazgeçebilir
Pirelli, Formula 1'in Japonya Grand Prix'sinde bir prototip üzerinde yapılan denemelerin hiçbir gelişme göstermemesinin ardından gelecek yıl için C2 hamurunu değiştirmekten vazgeçecek gibi görünüyor.
F1'in resmi lastik tedarikçisi bazı küçük sorunları gidermek amacıyla gelecek yılın lastik bileşimi seçiminde bazı küçük değişiklikleri değerlendiriyor.
Değiştirmeyi düşündüğü alanlardan biri, C0'dan C5'e kadar uzanan bileşiklerdeki üçüncü en sert bileşik olan C2'yi biraz daha yumuşak hale getirmekti.
Bunun nedeni, C1'e oldukça yakın ve C3'e biraz fazla uzak bir performans göstermiş olmasıydı; bu nedenle hafif bir kayma, bileşikler arasındaki boşlukların daha eşit olmasına yardımcı olabilirdi.
F1'in lastik test kurallarının bir parçası olarak Pirelli, Japonya Grand Prix'sinde Cuma antrenmanı için her sürücüye iki set prototip daha yumuşak C2 bileşikleri tahsis etti.
Ancak, modifiye edilmiş C2'den elde edilen ilk geri bildirimler, umulan performansı sağlamadığını gösterdi.
Autosport'un Japonya'daki Cuma testinin sonucuyla ilgili sorusu üzerine Pirelli'nin otomobil yarışları başkanı Mario Isola şunları söyledi: "Verilere baktığımda ve pistin gelişimini de göz önünde bulundurduğumda, prototipin aradığımız yol tutuşuna sahip olmadığına inanıyorum."
"Bu nedenle, gelecek yıl için muhtemelen mevcut C2'de kalacağız. Net bir sonuç gömeden ve tutuşta net bir adım olmadan; iyi çalışan C2'ye sahipken değişiklik yapmak ve yeni bir bileşik sunmak için bir nedenimiz yok."
Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Pirelli, revize edilmiş C2'nin testinin tek seferlik olduğunu, bu nedenle bir karar vermeden önce başka bir değerlendirme planlanmadığını söyledi.
Ancak bu ayki Meksika Grand Prix'sinde Pirelli, özelliklerini daha iyi hale getireceğini umduğu revize edilmiş bir C4 prototipini test edecek.
"Meksika'da C4'ü aynı sistemle test etmek istiyoruz, bu yüzden sürücülere yine iki set prototip tahsis edeceğiz."
"Hedefimiz C4'ün yerini tamamen değil çünkü pozisyonu iyi. Ancak C4 sezon boyunca biraz fazla aşınma gösterdi."
"Bu yüzden mekanik direnci iyileştirmek ve daha geniş bir çalışma aralığına sahip olmak istiyoruz, çünkü takımlardan gelen geri bildirimler C4'ün biraz sönük olduğu yönünde."
Meksika'da yapılması planlanan C4 prototip testinin yanı sıra Pirelli, Grand Prix'ye geçen yıla kıyasla daha yumuşak lastikler götüreceğini de açıkladı. Sert, orta ve yumuşak lastikler C3, C4 ve C5 olacak.
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