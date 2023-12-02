Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Pirelli, 2024 Avustralya Grand Prix'si için 2023'e kıyasla daha yumuşak hamur tercih etti

Pirelli, 2024'ün ilk yarışları için lastik hamur seçeneklerini açıklamasının ardından, gelecek yılki Avustralya Grand Prix'sine en yumuşak hamur lastikleri götürecek.

Jonathan Noble
Editör Jonathan Noble
Yayın tarihi
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, leads George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, at the start

İtalyan üreticinin gelecek yıl için mevcut lastik özelliklerine bağlı kalmayı tercih etmesiyle, takımlar lastiklerin davranışları hakkında bu sezondan bilgi sahibiler.

Dolayısıyla, farklı lastikler hakkında anlaşılması gereken çok az şey varken, Pirelli gelecek sezonun ilk üç yarış için lastik hamur seçeneklerini şimdiden belirledi.

Pirelli, 2023'teki en sert hamur olan altıncı C0 bileşiğini kullanmamaya karar verdi. Sezon açılışı olan Bahreyn Grand Prix'sine C1, C2 ve C3'ü götürecek ve Suudi Arabistan'daki ikinci yarış için bir adım daha yumuşatarak C2, C3 ve C4'ü kullanacak. Bu lastik seçimleri 2023 ile aynı lastik hamuru seçimleri.

Daha büyük değişiklik ise şampiyonanın üçüncü yarışı olan Avustralya'da gerçekleşecek. 2024'teki yarış 2023'ten daha yumuşak olan C3, C4 ve C5 hamurlarıyla koşulacak.

Pirelli, bu hamlenin bu yıl yarışın son bölümünde etkili olan lastik ısınma sorunlarını azaltmasının yanı sıra, daha stratejik seçenekler de sunacağını umuyor. 

Pirelli'nin gelecek yıl da aynı lastiklerle devam etme kararı, 2023 Britanya Grand Prix'si için yeni bir lastik yapısının geldiği sezon ortasında yapılan bir değişiklikten sonra belli oldu.

Pirelli, yılın son dönemlerinde ince bileşikli lastikleri değerlendirdi. Ancak bunlar üzerinde yapılan testlerde beklenen ilerleme sağlanamadı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Japonya Grand Prix'sinde farklı bir C2 hamuru denenirken, Meksika'da revize edilmiş bir C4 piste çıktı. Ancak her iki seçenekte devam edilmeye uygun görülmedi. 

Pirelli, sürekli artan yere basma kuvveti seviyeleriyle başa çıkmak için lastiklerinin yapısını sık sık artırmak zorunda kalsa da, Pirelli'nin otomobil yarışları ve F1 başkanı Mario Isola, mevcut lastik özelliklerinin 2024'te kendilerine sorun çıkarabilecek her şeyle başa çıkabileceğinden şüphe duymuyor.

Isola, "Haziran ayında aldığımız simülasyonlara verilerine bakarsam, mevcut yapıdaki bu yük seviyesiyle başa çıkabiliriz."

"Ancak bu yıl, yılın başındaki simülasyonlara kıyasla daha yüksek bir performans veya yere basma kuvveti seviyesine dayanabildiler."

"Aralık ayının başında yeni simülasyonlar verileri elimize geçecek. Tabii ki bunları analiz edeceğiz. Çünkü Haziran ayındakilere kıyasla muhtemelen daha doğru sonuç verecekler." dedi.

Lastiklerin bir sezondan diğerine değişmeden geçiş yaptığı yakın zamandaki tek dönem, lastik testinin mümkün olmadığı Covid'den etkilenen 2020 ve 2021 sezonlarıydı.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Kubica: "Alonso, rekabetçi olmayan araçla bile gridin en güçlü pilotu"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Jonathan Noble
Daha fazlası
Jonathan Noble
Resmi: Logan Sargeant, 2024'te Williams'ta devam edecek

Resmi: Logan Sargeant, 2024'te Williams'ta devam edecek

Formula 1

Resmi: Logan Sargeant, 2024'te Williams'ta devam edecek Resmi: Logan Sargeant, 2024'te Williams'ta devam edecek

Stephanie Carlin, F1 iş operasyonları direktörü olarak McLaren'a katılıyor

Stephanie Carlin, F1 iş operasyonları direktörü olarak McLaren'a katılıyor

Formula 1

Stephanie Carlin, F1 iş operasyonları direktörü olarak McLaren'a katılıyor Stephanie Carlin, F1 iş operasyonları direktörü olarak McLaren'a katılıyor

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Son Haberler

Russell: "Hamilton'ın seviyesinde olmayı değil, önünde olmayı istiyorum"

Russell: "Hamilton'ın seviyesinde olmayı değil, önünde olmayı istiyorum"

F1 Formula 1

Russell: "Hamilton'ın seviyesinde olmayı değil, önünde olmayı istiyorum" Russell: "Hamilton'ın seviyesinde olmayı değil, önünde olmayı istiyorum"

Fry: "Williams'ı zirveye taşımak istiyorum"

Fry: "Williams'ı zirveye taşımak istiyorum"

F1 Formula 1

Fry: "Williams'ı zirveye taşımak istiyorum" Fry: "Williams'ı zirveye taşımak istiyorum"

Sainz, sezonuna gölge düşüren 'kara leke' üzerine hâlâ düşünüyor

Sainz, sezonuna gölge düşüren 'kara leke' üzerine hâlâ düşünüyor

F1 Formula 1

Sainz, sezonuna gölge düşüren 'kara leke' üzerine hâlâ düşünüyor Sainz, sezonuna gölge düşüren 'kara leke' üzerine hâlâ düşünüyor

Alfa Romeo: "Şu anda hiçbir şeyden memnun değiliz"

Alfa Romeo: "Şu anda hiçbir şeyden memnun değiliz"

F1 Formula 1

Alfa Romeo: "Şu anda hiçbir şeyden memnun değiliz" Alfa Romeo: "Şu anda hiçbir şeyden memnun değiliz"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol