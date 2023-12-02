Pirelli, 2024 Avustralya Grand Prix'si için 2023'e kıyasla daha yumuşak hamur tercih etti

İtalyan üreticinin gelecek yıl için mevcut lastik özelliklerine bağlı kalmayı tercih etmesiyle, takımlar lastiklerin davranışları hakkında bu sezondan bilgi sahibiler.

Dolayısıyla, farklı lastikler hakkında anlaşılması gereken çok az şey varken, Pirelli gelecek sezonun ilk üç yarış için lastik hamur seçeneklerini şimdiden belirledi.

Pirelli, 2023'teki en sert hamur olan altıncı C0 bileşiğini kullanmamaya karar verdi. Sezon açılışı olan Bahreyn Grand Prix'sine C1, C2 ve C3'ü götürecek ve Suudi Arabistan'daki ikinci yarış için bir adım daha yumuşatarak C2, C3 ve C4'ü kullanacak. Bu lastik seçimleri 2023 ile aynı lastik hamuru seçimleri.

Daha büyük değişiklik ise şampiyonanın üçüncü yarışı olan Avustralya'da gerçekleşecek. 2024'teki yarış 2023'ten daha yumuşak olan C3, C4 ve C5 hamurlarıyla koşulacak.

Pirelli, bu hamlenin bu yıl yarışın son bölümünde etkili olan lastik ısınma sorunlarını azaltmasının yanı sıra, daha stratejik seçenekler de sunacağını umuyor.

Pirelli'nin gelecek yıl da aynı lastiklerle devam etme kararı, 2023 Britanya Grand Prix'si için yeni bir lastik yapısının geldiği sezon ortasında yapılan bir değişiklikten sonra belli oldu.

Pirelli, yılın son dönemlerinde ince bileşikli lastikleri değerlendirdi. Ancak bunlar üzerinde yapılan testlerde beklenen ilerleme sağlanamadı.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Japonya Grand Prix'sinde farklı bir C2 hamuru denenirken, Meksika'da revize edilmiş bir C4 piste çıktı. Ancak her iki seçenekte devam edilmeye uygun görülmedi.

Pirelli, sürekli artan yere basma kuvveti seviyeleriyle başa çıkmak için lastiklerinin yapısını sık sık artırmak zorunda kalsa da, Pirelli'nin otomobil yarışları ve F1 başkanı Mario Isola, mevcut lastik özelliklerinin 2024'te kendilerine sorun çıkarabilecek her şeyle başa çıkabileceğinden şüphe duymuyor.

Isola, "Haziran ayında aldığımız simülasyonlara verilerine bakarsam, mevcut yapıdaki bu yük seviyesiyle başa çıkabiliriz."

"Ancak bu yıl, yılın başındaki simülasyonlara kıyasla daha yüksek bir performans veya yere basma kuvveti seviyesine dayanabildiler."

"Aralık ayının başında yeni simülasyonlar verileri elimize geçecek. Tabii ki bunları analiz edeceğiz. Çünkü Haziran ayındakilere kıyasla muhtemelen daha doğru sonuç verecekler." dedi.

Lastiklerin bir sezondan diğerine değişmeden geçiş yaptığı yakın zamandaki tek dönem, lastik testinin mümkün olmadığı Covid'den etkilenen 2020 ve 2021 sezonlarıydı.