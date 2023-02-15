Pirelli, 2023'ün ilk üç yarışına götüreceği lastikleri açıkladı!
Pirelli, 2023 Formula 1 sezonunun başlamasında birkaç hafta kala yeni sezonun ilk üç yarışında kullanılacak lastik hamurlarını açıkladı.
Formula 1'de yeni sezon 5 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak ve ilk yarışa artık sayılı günler kalmış durumda.
Sezonun ilk yarışına az bir süre kaldığı için Pirelli de, yeni sezon planlamalarını açıklamaya başladı. Bu kapsamda ilk üç yarışa götürülecek lastikler belli oldu.
Bu yıl Pirelli, C1, C2, C3, C4 ve C5'e ek olarak bir de C0 lastiğe sahip olacak. Bu, Pirelli'nin elindeki en sert hamur olacak.
İlk üç yarışta C0 tercih edilmezken, Bahreyn C1, C2 ve C3 lastik seçimi yapıldı.
Suudi Arabistan ve Avustralya'da ise C2, C3 ve C4 lastikler tercih edilecek. Böylelikle geçen yılla hemen hemen aynı seçimler yapılmış oldu.
Bu yıl için yapılan lastik tercihleri:
|Grand Prix
|C0
|C1
|C2
|C3
|C4
|C5
|Bahreyn
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|-
|Suudi Arabistan
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
|Avustralya
|-
|-
|Sert
|Orta
|Yumuşak
|-
Mercedes, yeni W14'e dair ilk pist üstü fotoğrafını yayınladı
Hamilton: "Hiçbir şey beni konuşmaktan alıkoyamaz"
Son Haberler
McCullough: "Vettel'in çalışmalarının meyvelerini toplayamayacak olması kötü"
McCullough: "Vettel'in çalışmalarının meyvelerini toplayamayacak olması kötü" McCullough: "Vettel'in çalışmalarının meyvelerini toplayamayacak olması kötü"
Zidane, Alpine F1'in marka elçisi oldu
Zidane, Alpine F1'in marka elçisi oldu Zidane, Alpine F1'in marka elçisi oldu
Ocon: "Şu ana kadar gördüklerim heyecan verici"
Ocon: "Şu ana kadar gördüklerim heyecan verici" Ocon: "Şu ana kadar gördüklerim heyecan verici"
Mercedes, Shakedown testini başarıyla tamamladı, Hamilton ve Russell mutlu
Mercedes, Shakedown testini başarıyla tamamladı, Hamilton ve Russell mutlu Mercedes, Shakedown testini başarıyla tamamladı, Hamilton ve Russell mutlu
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.