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Pirelli, 2023'ün ilk üç yarışına götüreceği lastikleri açıkladı!

Pirelli, 2023 Formula 1 sezonunun başlamasında birkaç hafta kala yeni sezonun ilk üç yarışında kullanılacak lastik hamurlarını açıkladı.

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Pirelli, 2023'ün ilk üç yarışına götüreceği lastikleri açıkladı!
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Formula 1'de yeni sezon 5 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak ve ilk yarışa artık sayılı günler kalmış durumda.

Sezonun ilk yarışına az bir süre kaldığı için Pirelli de, yeni sezon planlamalarını açıklamaya başladı. Bu kapsamda ilk üç yarışa götürülecek lastikler belli oldu.

Bu yıl Pirelli, C1, C2, C3, C4 ve C5'e ek olarak bir de C0 lastiğe sahip olacak. Bu, Pirelli'nin elindeki en sert hamur olacak.

İlk üç yarışta C0 tercih edilmezken, Bahreyn C1, C2 ve C3 lastik seçimi yapıldı.

Suudi Arabistan ve Avustralya'da ise C2, C3 ve C4 lastikler tercih edilecek. Böylelikle geçen yılla hemen hemen aynı seçimler yapılmış oldu.

Bu yıl için yapılan lastik tercihleri:

Grand Prix  C0 C1 C2 C3 C4 C5
Bahreyn   - Sert Orta Yumuşak - -
Suudi Arabistan   - - Sert Orta Yumuşak -
Avustralya   - - Sert Orta Yumuşak -
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