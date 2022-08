Pirelli, 2023 yılı için lastikleri daha da geliştirmeyi hedefliyor

Sezon öncesinde Pirelli biraz endişeliydi çünkü 2022 lastiklerinin, yeni nesil araçlarda nasıl çalışacağını kimse bilmiyordu ancak kış testlerinde ve ardından ilk yarışlarda her şeyin yolunda gittiği anlaşıldı.

Zemin etkisine dayalı yeni araçlar, yüksek hızlı virajlardaki hızın artması nedeniyle daha fazla yüke maruz kalıyor fakat şu ana kadar her şey sorunsuz gidiyor.

Ayrıca yeni lastikler daha sert olduğu için tüm yarışların tek pit stopla geçeceği yönündeki endişeler de ortadan kalktı çünkü ilk 13 yarışı kazanan isimler toplamda 23 pit stop yaptılar. Bu da neredeyse her yarışta çift pit stop olduğu anlamına geliyor.

Pirelli için en önemli şey, pistteki mücadeleyi artırmak adına daha iyi lastikler sunmaktı ve mühendisler, lastiklerin daha az aşırı ısınmasını sağlamayı başardı. Bu, sürücülerin birkaç tur boyunca rakibini sıkı bir şekilde takip etmelerine ve birkaç geçiş girişiminde bulunmalarına olanak tanıyor.

Bu yıl yapılan sezon içi testleri ve yarışlardan elde edilen bilgileri analiz eden Pirelli mühendisleri, gelecek yıl için önemli bir değişiklik yapmayı planlamıyorlar. Her şey yolunda gittiği için bir şeyleri değiştirmelerinin anlamı olmadığını çünkü bunun durumu daha kötü yapabileceğini düşünüyorlar.

Yine de bazı sorunlar yok değil. Örneğin ön lastikler, arka lastiklere göre daha fazla aşınıyor, bu nedenle sürücüler özellikle yavaş virajlarda önden kayma ile mücadele etmek zorunda kalıyor.

Ancak Mario Isola'ya göre yaz arasından önce yapılan son testlerin verileri oldukça pozitif.

Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport, is interviewed on the grid

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images